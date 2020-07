Minsa registra 99 muertes por Covid-19 en Nicaragua desde el inicio de la pandemia

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes que en la semana del 7 al 14 de julio en Nicaragua se registraron 301 nuevos contagios de Covid-19 para un total de 3,147 casos. Además, reportan 8 muertes, que en total suman 99.

El Minsa continúa informando que los pacientes que se han muerto han presentado padecimientos como «diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, Insuficiencia Renal Crónica, antecedentes de accidente cerebro vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas».

Le puede interesar: Observatorio Ciudadano eleva a 7,402 los contagios y 2,087 las muertes sospechosas por Covid-19

La ministra de Salud, Martha Reyes, dijo que hasta la fecha 2,282 nicaragüenses se han recuperado de la enfermedad, esto porque han cumplido con el «seguimiento responsable».

Managua, la más golpeada por el Covid-19

Hasta la fecha el Minsa no ha aceptado que en Nicaragua existe el contagio comunitario, tampoco brinda a través de los reportes ecuetos que leen semanalmente los datos reales de los departamentos más golpeados por la pandemia, ni la edad, el sexo, o la ubicación de las personas que portan la enfermedad.

Lea además: Por qué se perciben menos casos de Covid-19 en los hospitales públicos, aunque aumentan los contagios

Además, las estadísticas oficiales sigue muy por debajo de las que registra el Observatorio Ciudadano, que hasta este 10 de julio, contabiliza 7,893 casos. De estos, 3,287 se registran en Managua, el departamento que sigue registrando las cifras más altas de contagios y muertes.

El Observatorio indica que Matagalpa (849), Masaya (588), León (518), Estelí (427), Chinandega (281), Madriz (242), Jinotega (236), Granada (207), Carazo (205) y Región Autónoma del Caribe Sur (192), son los otros departamentos y regiones donde más personas afectadas se reportan.

«Falsa calma» de contagios en Nicaragua

La población nicaragüense ha bajado la guardia ante la pandemia en las últimas semanas. LA PRENSA ha constatado a través de recorridos: bares llenos, actividades culturales, centros comerciales más concurridos, sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió este martes que no se puede bajar la gravedad de la pandemia mientras no se cuente con la información debida que señale la cantidad de casos y muertes.

El doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, dijo que en el caso de Nicaragua, si bien la situación no pareciera grave como en otros países, no se puede determinar con certeza cuál es el verdadero impacto del virus porque no se cuenta con información detallada.

Lea además: Médicos alertan de falsa calma en Nicaragua con los contagios de Covid-19

«Esta información no se comparte de forma debida, puede parecer que la situación no es tan grave como en otros países (pero) tenemos que ver lo que es el número de casos, cuáles es la situación de los servicios de salud, el número de muertes y una vez que se tenga esa información vamos a poder determinar lo que ha sido el impacto de este enfoque», declaró Ugarte.