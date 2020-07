Nicaragua exigirá prueba negativa de Covid-19 a viajeros que pretendan ingresar al país

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió este martes 14 de julio el protocolo que deberán seguir los viajeros nacionales y extranjeros que pretendan a ingresar al país. La resolución ministerial, que incluye todos los puntos de entrada, tanto aéreos como terrestres, se da en el contexto de la reapertura del Aeropuerto Internacional de Managua para los vuelos comerciales.

Durante los tres meses que lleva el país enfrentando la pandemia del nuevo virus SARS-CoV-2, el régimen de Daniel Ortega no ha ordenado el cierre de las fronteras a pesar de que la mayoría de aerolíneas que operan en el país suspendieron sus operaciones debido a la situación sanitaria. Los demás países han tomado esta medida para evitar la propagación del coronavirus.

De acuerdo a la resolución ministerial:

– El Minsa solicitará a los viajeros el resultado negativo de la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y esta deberá ser realizada en un periodo no mayor a 72 horas antes de que el ciudadano ingrese al país.

– Los viajeros extranjeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar al país.

– En el caso de los nicaragüenses que presentan dichos síntomas deberían pasar a «resguardo domiciliar, cumpliendo con el protocolo establecido».

– Si el viajero da negativo a la prueba de PCR y no presenta fiebre o síntomas respiratorios el MInsa asegura que podrá circular libremente en el país y recibirá seguimiento vía telefónica durante 14 días por el personal de salud.

En abril pasado, el diario LA PRENSA confirmó con varias fuentes que el Aeropuerto Augusto C. Sandino permanecería cerrado a los vuelos comerciales hasta inicios de junio «por regulaciones gubernamentales». Este martes, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) emitió una resolución donde anuncian que Nicaragua está preparada para reanudar las operaciones aéreas comerciales. Las aerolíneas que operan en el país anunciaron que las operaciones se reanudarían entre julio y agosto.

Sin embargo, la situación en el mundo continúa siendo incierta pues el virus ha dejado más de 13 millones de personas contagiadas y más de 500 mil muertas.

En Nicaragua, según el último recuento del Ministerio de Salud, en el país hay 3,147 casos y 99 muertes. Por su parte el Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua asegura en su informe independiente que hasta el 8 de julio, reportan 7,893 casos sospechosos y 2,225 muertes.

Aunque se ha percibido una falsa calma en cuanto al tema de los contagios, el Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua advirtió que de relajarse las medidas se podría generar un repunte de contagios mayor al que se vivió entre mayo y junio.

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que aunque la situación en Nicaragua frente al coronavirus no es tan crítica como en otros países, no se puede bajar la gravedad de la misma ya que no se cuenta con información sobre lo que pasa en el país.

Según proyecciones sobre la curva de contagios, el epidemiólogo Leonel Argüello aseguró recientemente al diario LA PRENSA que el punto máximo se podría alcanzar entre la tercera y la cuarta semana de julio.