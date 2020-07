«Leve» impacto de las donaciones que Minsa ha recibido: médicos de hospitales públicos reciben de tres a cuatro mascarillas a la semana

Los médicos en el hospital Manolo Morales reciben desde hace quince días tres mascarillas quirúrgicas a la semana. Antes, no recibían nada, pero igual atendieron a cientos de pacientes con cuadros sospechosos de Covid-19. La falta de equipos de protección personal en los trabajadores de salud ha sido una de las denuncias constantes del gremio, que tres meses atrás, hubiesen hecho una diferencia en la cantidad de personal contagiado con el nuevo coronavirus, sostiene uno de los médicos consultados.

Otra fuente médica del hospital Antonio Lenín Fonseca aseguró a este Diario que actualmente les han brindado cuatro mascarillas por semana: dos quirúrgicas y dos N95. Sin embargo, ese es el único equipamiento para todos los doctores, ya que cada colaborador compra sus caretas y trajes impermeables, dijo.

El 5 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa), recibió 1 millón 500 mil mascarillas quirúrgicas donadas por Taiwán y el 22 de ese mismo mes, recibieron 30 mil mascarillas N95, 4, 500 batas descartables, impermeables y 9 mil batas de aislamiento. Sin embargo, hasta mediados de ese mes, dos médicos confirmaron que habían recibido en tres meses dos mascarillas N95, y persistía la falta de equipos de seguridad, que también había sido denunciado por asociaciones médicas y especialistas.

El doctor Javier Núñez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), explicó que hace unos quince días estaba enterado que los médicos seguían comprando sus materiales de protección; sin embargo, en la actualidad desconoce si el Minsa les ha garantizado los equipos a los sanitarios en los hospitales.

Agregó que se requiere cambiar la mascarilla hasta tres veces al día, y en el caso de las personas que están en quirófano, deberían de cambiarse cada vez que se hace una cirugía; a diario se pueden realizar unas veinte. “Eso no es tomá esta mascarilla para todo el mes, porque eso no me va a funcionar”, expresó.

Equipamiento atrasado

El 10 de julio el régimen orteguista entregó varios materiales de protección-de limpieza, cocina, lavandería, morgue, esterilización, transporte, mantenimiento, odontología y equipos de protección Rayos X- a diferentes trabajadores de la salud. El secretario del Minsa, Carlos Sáenz, dijo que la compra ascendía a 16 millones de córdobas, y que dicha entrega era a nivel nacional. Ese viernes inició en el Manolo Morales.

Dentro de los equipos que se entregaron incluyen mascarillas descartables de tela, faciales, silbato, chalecos salvavidas, protectores auditivos, entre otros.

Roger Pasquier, presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación (ANARE), explicó que la dotación de materiales a los trabajadores de la salud es bastante tardío porque la pandemia comenzó en abril y hasta ahorita se está haciendo, tres meses después.

Considera que si se hubiese programado y planificado con tiempo, no se estuviera hablando de una cantidad importante de médicos fallecidos, enfermeras, trabajadores en general en el contexto de la pandemia. Al inicio, en abril, los trabajadores se defendieron de los contagios del nuevo coronavirus a como pudieron. En su momento, todo el personal, -enfermeros, camilleros, administrativos- no fue bien atendido, y el equipamiento está llegando bastante tarde, recalcó.

“Producto de esa tardanza tenemos casi 700 trabajadores contagiados, y una alta tasa de mortalidad en el personal de salud de Nicaragua”, expresó. El Observatorio Ciudadano de Covid-19, ha alertado sobre los contagios en los trabajadores de salud. Según el informe hasta el 10 de julio, 719 profesionales de la salud mostraban sintomatología asociada o presuntiva de Covid-19 y además, se registraban 94 muertes sopechosas.