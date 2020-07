Movimientos de jóvenes no ceden a propuestas para sumarse a Coalición. Aducen que no aceptarán espacios decorativos

Los movimientos de estudiantes y jóvenes que lideraron la rebelión contra la dictadura orteguista no ceden a la presión de los partidos políticos, ya que no aceptarán que les asignen espacios en la Coalición Nacional que solo sirvan para presentar la mejor imagen de unidad ante la población, pero que no les asegura incidencia en las decisiones claves de la organización.

Max Jerez, de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que forma parte de la Alianza Cívica, explicó a LA PRENSA, que no aceptarán solo lugares que sean «cosméticos», pero que en la práctica sean los partidos políticos los que tengan la última palabra en la oposición.

Según el sector juvenil, lo que puede hacer fracasar la integración de los jóvenes es la imposición de las organizaciones, sobretodo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de querer que los grupos juveniles de sus organizaciones partidarias ocupen parte de las siete sillas propuestas para los movimientos emergentes, para garantizarse mayoría de votos en el Comité Nacional de la Coalición.

El Comité Nacional lo integran tres representantes por cada una de las siete organizaciones de la Coalición, aunque solo uno tiene derecho a voto. Existe la propuesta de ampliar a 14 los integrantes con voto en el consejo para que siete puestos sean de los sectores juveniles, pero los partidos podrán incluir a sus agrupaciones, como por ejemplo, la denominada Juventud Liberal del PLC.

Los miembros de AUN, el Movimiento Universitario 19 de Abril, el Movimiento UNA 19 de Abril y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, que forman del bloque estudiantil de la Alianza Cívica retiraron sus solicitud de ser parte de la Coalición, decisión que se mantiene hasta que los lugares que ofrezcan en el Comité Nacional sea de incidencia en la plataforma opositora.

«Nosotros como AUN y dentro del bloque estudiantil de la AC no estamos insistiendo» (en ser parte de la Coalición). Seguimos manteniendo la postura que hicimos pública a mediado de mayo y que nos llevó a retirar nuestra solicitud. Esas condiciones aun persisten, no han cambiado. Si en su momento hay un cambio en la configuración actual, lo consideraremos», afirmó Jerez, quien ha sido parte de la delegación opositora en los dos diálogos nacionales con el régimen de Daniel Ortega.

Coalición Nacional podría quedarse sin los jóvenes

La Coalición Nacional la integran el PLC, la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) que agrupa a exmiembros de la denominada Resistencia Nicaragüense, el partido indígena Yatama, la Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el Movimiento Campesino y el Partido Restauración Democrática (PRD).

La contrapropuesta de los jóvenes

La propuesta de dar siete sillas con igual número de votos en el Comité Nacional no convenció a los grupos estudiantiles. Este martes 14 de julio se espera que los jóvenes presionen para que sean tres sillas para el sector; una de los estudiantes agrupados en la UNAB, otra los de la Alianza y una tercera para los de las agrupaciones juveniles partidarias.

Tres grupos de jóvenes emergentes de la lucha de abril del 2018 que son parte de la UNAB ya ocuparon el lugar del sector en la mesa multisectorial de la Coalición. LA PRENSA conoció que presionan a los partidos políticos y organizaciones sociales para que desistan de querer imponer la participación de agrupaciones juveniles partidarias, porque significa que los partidos tendrán mayor poder de decisión y los grupos de la lucha quedarán reducidos.

Cargos son cosméticos, dice AUN

Jerez, de AUN, refirió que lo ofrecido por las siete organizaciones actuales en la Coalición más bien impi arriesga quedarse sin la participación de los movimientos que lideraron la lucha social contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Nos ha parecido que la mayoría de las propuestas presentadas hasta ahora buscan desesperadamente introducir jóvenes con una función cosmética, pero asegurando que las organizaciones políticas partidarias tradicionales, que son mayoría, sigan teniendo el control interno sobre la Coalición Nacional», criticó el estudiante Jerez.

Luis Fley, excontra de la FDN, y el coordinador nacional del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, coincidieron en que esperan lograr un acuerdo que satisfaga a los movimientos juveniles y de estudiantes, pero para ambos. el hecho que el grupo de la UNAB aceptara el lugar que anteriormente se asignó para el sector juvenil significa que ya son la octava organización de la Coalición.