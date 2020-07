Régimen orteguista libera a tres presos políticos

La tarde de este martes el régimen orteguista liberó a al menos tres presos políticos; Kevin Emilio Castillo Prado, en León, Francisco Hernández, quien ya tenía orden de libertad por cumplimiento de sentencia y Geovanny Guido, quien tiene una prótesis ocular debido a las heridas recibidas durante la represión de abril de 2018. Estos dos últimos fueron liberados en Managua.

Contrario a los tres presos políticos liberados el régimen liberó a más de 150 reos comunes esta tarde, según observaron y escucharon los autoconvocados liberados.

En el caso de Castillo Prado el vehículo del Sistema Penitenciario lo fue a dejar hasta su casa y éste preguntó por su carta de libertad y los custodias le respondieron «vos saliste por orden del director, no tenes carta de libertad», refirió un familiar del exreo a LA PRENSA.

Puede leer: Policía Orteguista detiene nuevamente a excarcelado político y ahora lo señala de tenencia de drogas

«Cuando llegaron a buscarme a la celda me dijeron que iba trasladado a otra Galería, que tomara a todas mis cosas, pero cuando ya estaba fuera me llevaron a la oficina central del sistema y me dijeron que me iban a entregar mi libertad y si volvía a tener problema o me metía en protestas me meterían preso», relató Francisco Hernández.

Hernández expresó que cuando lo sacaron de la cárcel también sacaron a 30 reos comunes de la Galería donde estaba él y vio salir a 50 reos comunes de otra galería y 50 de otra galería siguiente, pero que habrían más libertades.

El joven también denunció al subalcalide del contingente 1 Alexis Cruz, porque supuestamente está haciendo una red de reos comunes para golpear a los presos políticos y que quede en la impunidad.

«Temo por la vida de mi amigo Victor Díaz que es preso político y está bajo amenaza del subalcalide del contingente 1 Alexis Cruz, porque está armando una estructura de reos comunes para golpear a los presos políticos y ahora quedó solo en la celda. Un funcionario que tiene tres estrellas en su uniforme lo golpeó hace dos semanas, se llama Jorge alias Malanga», dijo Hernández, quien ya había sido condenado por protestar y luego por lesiones psicológicas a su expareja.

En las cárceles de los diferentes sistemas penitenciarios del país aún existen 95 presos políticos según datos de la Alianza Cívica y de las diferentes organizaciones de familiares de presos políticos. A la mayoría los han acusado por delitos comunes como tráfico de droga y de armas.

Puede interesarle: Régimen excarcela a 91 presos políticos, incluidos los de la banda «los aguadores»

En el caso de Guido, de 21 años, quien perdió el ojo derecho durante los meses más duros de protesta contra el régimen orteguista, en junio de 2018, fue apresado en su casa el 8 de enero en el barrio Francisco Salazar de Managua y los policías supuestamente encontraron una mochila, la cual contenía una bolsa plástica con polvo blanco que dio positivo a cocaína, pero en el mismo documento dice que fue marihuana.

Su mamá Ericka Morales afirmó que esa mochila fue llevada por la misma policía porque su hijo no es un delincuente y queda demostrado el montaje porque ni la misma policía y Fiscalía se ponen de acuerdo a que andaba en la mochila si cocaína o marihuana.