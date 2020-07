Así enfrentan los restaurantes en Managua la pandemia del Covid-19

El nuevo virus SARS-CoV-2 además de dejar a millones de personas contagiadas, miles de muertos, fronteras cerradas, servicios aéreos cancelados, ha provocado graves consecuencias en la economía mundial. El sector de los restaurantes en Managua también ha sufrido los estragos de la pandemia y ha tenido que implementar estrategias para poder sobrellevar la situación y brindarle al cliente la atención que se merece.

Nuevos horarios de atención, protocolos sanitarios y servicio delivery han sido algunas de las medidas que han tenido que tomar los propietarios de los negocios ante la situación sanitaria que enfrenta el país, y que según el Ministerio de Salud (Minsa) ha dejado a 3,147 personas con Covid-19 y 99 muertes por la enfermedad.

Yanilda Duarte, propietaria de La Terraza Cevichera, aseguró al diario LA PRENSA que están atendiendo a sus clientes en el restaurante tomando las medidas de limpieza, higiene y desinfección. En el caso del personal, Duarte señala que estos están haciendo uso de las mascarillas, han colocado dispensadores de alcohol, alfombras para desinfectar las suelas de los zapatos en la entrada del negocio.

«He intentado no hacer publicidad de vengan a La Terraza, sino que la mayor publicidad que he hecho es: Quédate en casa y vení traelo, le alistamos a los clientes (los pedidos), si pasan ahí afuera se parquean y les llevamos la comida; o se la mandamos. No queremos hacer mucha publicidad de que vengan, hemos parado la publicidad porque digo yo, no podemos estar intentando a que salga la gente», sostuvo Duarte.

El cierre más temprano del local y el servicio delivery han sido otras de las medidas que ha tomado el negocio, dijo Duarte, debido a la situación sanitaria. Respecto a la afluencia de clientes, la empresaria afirmó que ha disminuido bastante. «En nuestro lugar sí porque es un lugar que lo visitan personas mayores, vienen a comer, no somos un bar, sino que nos visita gente más responsable, entonces ven o nos llaman que sí está o no lleno», agregó.

La Cámara Nicaragüense de Restaurantes y Similares (Canires), que aglomera a más de 2,500 locales, aseguró meses atrás que al menos el 70 por ciento de los establecimientos estaban cerrados como una medida para evitar la propagación del virus. Recientemente advirtió que al menos el 25 por ciento de los restaurantes y bares que cerraron sus operaciones no volverán a abrir.

Por su parte Nina Varela, administradora del restaurante Don Cándido, señaló que se encuentran operando y que han preparado un protocolo de bienvenida al cliente donde se le indica el uso de alfombras desinfectantes y alcohol gel. Antes de que el cliente tome una mesa se desinfectan las mesas y sillas.

«Nosotros como restaurante aplicamos dos veces al día el amonio cuaternario y los meseros y cocineros siempre andan sus máscaras faciales y las mascarillas», aseguró.

El cierre más temprano del local ha sido una de las afectaciones que les ha dejado la pandemia. Antes el cierre era a las 10:00 de la noche y ahora es de las 8 a 8:30. Varela comentó que hubo un momento en que el cierre se hacía a las 5:00 de la tarde. «Ya el cliente no es presencial, sino que es más de delivery. En estas últimas dos, tres semanas hemos tenido presencia de más clientes, pero anterior a eso era más delivery y poca la frecuencia de clientes al restaurante», aseguró.

El restaurante llegó a recibir semanas anteriores de 10 a 12 clientes por día y ahora, asegura, llegan de 17 a 24.

En el caso del restaurante Don Parrillón no ha suspendido sus operaciones. «Ha habido una disminución considerable en lo que es en la clientela», aseguró un colaborador del negocio. «Lo único que se modificó fue el horario de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, antes cerrábamos a las 9 o 10 de la noche. A menos de que haya clientes y llamen que necesitan una reservación 7:30 y 8:30 o clientes que vienen a las 7 de la noche se les atiende hasta que ellos se retiran», agregó.

El uso de alcohol, mascarillas en el personal, desinfectantes, alfombras para calzado, mesas colocadas a distancia son algunas de las medidas que implementa el restaurante.

El servicio delivery fue una de las estrategias que tuvo que implementar el negocio después de que se reportara de manera oficial la presencia del nuevo coronavirus en el país. «No teníamos el servicio delivery por el tipo de comida que ofrecemos, pero no ha habido quejas de los clientes», dijo el trabajar de Don Parrillón.

El restaurante Los Ranchos también tiene abierta la atención a los clientes. «Nosotros estamos operando normal con todas las medidas de precaución, el personal con su mascarilla», aseguró una de las colaboradoras del restaurante. Sobre los clientes, aseguró que estos llegan al negocio u optan por el servicio delivery que ofrecen.

La mayoría de los restaurantes han encontrado en el servicio delivery una opción para lograr sobrevivir en medio de la pandemia, algunos han optado por habilitar el servicio de forma propia o se han afiliado a empresas que ofrecen el servicio en la capital.