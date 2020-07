Gobierno ordena comprar 100 mil pruebas para detectar el Covid-19. Cosep dice que se deben entregar certificados a pacientes

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri afirmó este miércoles que el Gobierno debe explicar cómo utilizarán las 100 mil pruebas de detección de Covid-19 que busca adquirir mediante una compra simplificada. El sector privado alertó a la ciudadanía de que la pandemia aún no se ha superado en Nicaragua por lo que urgió a adoptar medidas de prevención.

Aguerri explicó que a través de la contratación número CS-13-05-2020 denominada Compra de emergencia de medicamentos e insumos de laboratorios para el abastecimiento de las unidades de salud, el Estado busca comprar 100 mil pruebas de PCR, que se utilizan para detectar el Covid-19, así cómo un contingente de medicinas empleadas para combatir el virus, en cuyo proceso se dejó excluido al sector privado. En total son 37 tipos de medicinas e insumos que el Estado está solicitando presentar oferta.

El presidente de Cosep señaló que no solo basta importar estas pruebas sino que es necesario que se conozcan los resultados de estos tests para saber la verdadera incidencia de la pandemia en Nicaragua e insistió en que el Gobierno debe permitir que el sector privado también pueda traer estas pruebas y aplicarlas, lo que será clave para combatir la propagación del virus.

“Queremos que haya transparencia en el mecanismo de cómo se van a utilizar estas pruebas, dónde van a estar disponibles, que se entreguen los resultados por escrito, no que te llamen y te digan que saliste negativo o positivo, que te entreguen un examen por escrito”, dijo Aguerri, quien señaló que es necesario que se cumpla con ese procedimiento en la entrega de información tomando en cuenta que Nicaragua ahora pedirá a los viajeros un certificado de este tipo y es muy probable que otros países, como medida de reciprocidad, también soliciten lo mismo a los nacionales en el exterior.

Además según Aguerri el Gobierno está solicitando oferta para comprar 1.9 millones de tabletas de cloroquina de 250 miligramos, que servirían para atender 100 mil pacientes. “Con esto estamos diciendo que se está queriendo traer o comprar tabletas y aquí la industria farmacéutica nacional no sido requerida para que sea parte de este proceso, para que se puedan elaborar estas pastillas que sí lo pueden hacer. Estaremos pendiente de quién se le asigna este proceso, porque están haciendo una compra simplificada, es decir no es un proceso de licitación sino que es un proceso donde se escoge de manera directa a la empresa que va a vender este tipo de productos” al Estado, afirmó.

Aguerri dijo que en Nicaragua solo basta con que a los laboratorios se les dé autorización para que estos fabriquen varias de las tabletas que se van a importar, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. “Debe permitirse que las empresas del sector privado,que los laboratorios del sector privado sean partícipes de estos procesos”.

El presidente del Cosep señaló que en el caso de la liberación en la realización de pruebas, verificaron que a nivel de Centroamérica ya todos los países han autorizado que tanto el sector público como privado puedan aplicar tests. “La persona que no va al sector público, los que tienen recursos y pueden ir a pagar esa prueba o que su seguro le paga esa prueba entonces tiene acceso a esa prueba en el sector privado”, explicó.

También el Gobierno busca comprar, aunque en cantidades reducidas, mascarillas y lentes. Igualmente el Estado va a comprar enoxaparina, 1.3 millones de tabletas de vitaminas C, 1 millón de tabletas de zinc, paracetamol, ivermectina, entre otros. “Estamos viendo una disposición del Gobierno de hacer algo que se debió hacer tiempo atrás, pero al final hay que entender que de lo que viene aquí muchas de estas cosas, por esa misma situación de que esta es una enfermedad nueva, algunas de estas medicinas ya no aplican. Eso no significa que estos medicamentos no vayan a ser utilizados, pues se utilizan para otros tipos de enfermedades”, dijo Aguerri.

Estas 100 mil pruebas de PCR se vendrían a sumar las 26 mil pruebas que el Banco Centroamericano de Integración Económica donó al Gobierno de Nicaragua más otras 5,000 que también entregó en cooperación Rusia. Hasta ahora se desconoce cuántos de estos tests han sido aplicados y los resultados de los mismos.

Aguerri explicó que si el sistema de salud aplica 1,000 pruebas diarias eso significaría que habría una cobertura de apenas 100 días de disponibilidad de las mismas, por lo que instó al Gobierno a que se hagan más pedidos similares para que este proceso de realizar tests sea continuo, donde el sector privado puede aportar si se le autorizada traer estos productos.

“Recordemos que 100 mil pruebas en una población de seis millones de personas, pues obviamente es algo pequeño”, enfatizó.

Aguerri dijo que la pandemia en Nicaragua aún no está resuelta, por lo que instó a los nicaragüenses a no reducir las medidas de prevención sino que más bien hay que incrementarlas. El presidente de Cosep explicó que aunque los números oficiales reflejan que semana a semana el ritmo de contagio está descendiendo en Nicaragua, eso no significa que la crisis sanitaria se está resolviendo, porque en el mundo realmente a diario esta pandemia se está acelerando.

“Queremos que las autoridades sean transparentes, no es suficiente salir en una posición semanal salir dando a conocer cuántos son los contagiados y cuántos son los fallecidos y cuántos son los que se recuperaron, cifras además que no concuerdan con los del Observatorio Independiente… no dicen cuál es el monitoreo de las camas que están siendo utilizadas, que es lo que se requiere para obtener información que ayuden a parar tempranamente el contagio”, dijo Aguerri.

El presidente de Cosep dijo que según los monitores Masaya y Matagalpa son los departamentos que menos se están protegiendo frente a la pandemia y Granada la que más está en alerta.