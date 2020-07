¿Qué es #FreeBritney y qué buscan hacer con la cantante Britney Spears?

Por todo lo anterior es que los seguidores de la cantante piden que ella vuelva a manejar su vida, ya que a finales de mes tiene programado un juicio para revisar la tutela.

Estos 12 años Britney Spears ha publicado cuatro discos, ha realizado varias giras, lanzado negocios de lencería y perfume e incluso ha sido juez de Factor X. Algo por lo que los seguidores consideran que otras personas se está aprovechando de su trabajo.

Lea además: Muere de Covid-19 el actor mexicano Raymundo Capetillo

La cuenta de Instagram Diet Prada ha informado que la cantante paga más de un millón de dólares en tasas para mantener la tutela, un sueldo de 100,000 dólares a su padre y otra gran cifra un abogado no elegido por ella. Spears tiene una fortuna de 250 millones de dólares, pero solo se le permite disponer de 1,500 a la semana para sus gastos personales, es decir 6,000 dólares al mes.

Siempre me ha dado tristeza que Britney reciba ataques y burlas porque todo el tiempo se ha notado que es una persona que ha sufrido abusos y eso ocasionó mucho de lo que hizo como modo de escape a su realidad. Y aún así, sigue viéndose como un ser puro. #FreeBritney pic.twitter.com/kMKdjZmPs3

Quiero que Britney escape, recupere su vida y autonomía.

Y cuándo esté lista, nos cuente su historia como un mal recuerdo, haga un autodocumental exitosisimo y triunfe como el ícono que siempre fue.#FreeBritney

— My name is Cherry 🍒 (@anasocorrogonz) July 15, 2020