Hackean cuentas de Twitter de políticos, empresarios y compañías de Estados Unidos

Varias cuentas oficiales de la red social Twitter de compañías como Apple, empresarios como Elon Musk y políticos como Joe Biden fueron pirateadas este miércoles (15.07.2020) al exhibir un mensaje que incitaba a usuarios a enviar bitcoins con la falsa promesa de recibir luego el doble.

La lista de cuentas que fueron blanco del ataque confirmado por Twitter creció rápida y simultáneamente, e incluyó las de Barack Obama, Bill Gates, Uber y plataformas de criptomonedas, entre otras. Los tuits -que ya han sido borrados- invitaban a enviar en 30 minutos 1.000 dólares en bitcoins para recibir luego esa suma duplicada.

Lea además: Twitter estima que un tuit de Trump hace apología de la violencia

«¡Estoy devolviendo a la comunidad! ¡Todo el Bitcoin ingresado a la dirección siguiente serán retornados duplicados! Si mandas 1.000 dólares, te retornaré 2.000 dólares. Solo lo haré durante 30 minutos», afirmaba un mensaje en la cuenta de Biden.

Un mensaje similar en la cuenta de Uber prometía repartir 100 millones de dólares: «debido al COVID-19, estamos devolviendo 10 millones de dólares en Bitcoin. Todos los pagos enviados a nuestra dirección se retornarán doblados», apuntaba el mensaje en la cuenta de la empresa de transporte compartido.

Lea también: Twitter oculta otro tuit de Trump por «comportamiento abusivo»

Aunque la mayoría de mensajes fueron borrados rápidamente, según The New York Times al menos 300 personas cayeron en la estafa ingresando más de 100.000 dólares entre todas. «Es una ESTAFA. NO participen», advirtió en Twitter, Cameron Winklevoss, cofundador de la plataforma de criptomonedas Gemini.

This is a SCAM, DO NOT participate! This is the same attack/takeover that other major crypto twitter accounts are experiencing. Be vigilant! Situation is ongoing.https://t.co/2k9U3PpnKm — Cameron Winklevoss (@winklevoss) July 15, 2020



Twitter confirmó que está trabajando para resolver el «incidente de seguridad»: «estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos a todos a la brevedad», indicó la red social en su plataforma.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

«Dadas las cuentas pirateadas recientemente (Apple, Uber, Gates, Musk, etc.), ahora tiendo a pensar que lo que se comprometió fue el sistema de Twitter«, dijo el experto en bitcoin Andreas Antonopoulos.

Puede interesarle: Coronavirus: Twitter anuncia que permitirá que sus empleados trabajen desde casa «para siempre»

«Todas las cuentas de Twitter de criptomonedas fueron comprometidas» advirtió, de su lado, Winklevoss en un tuit. Entre las cuentas afectadas estuvo Gemini, dijo el cofundador de la empresa Tyler Winklevoss. «La cuenta de Twitter @Gemini junto a la de muchas otras de criptomonedas han sido pirateadas», tuiteó.