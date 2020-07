Orteguismo ordena banderas rojinegras en instituciones públicas, parques y rutas de Managua

A pocos días del 19 de julio, fecha en que se celebrará el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el régimen de Daniel Ortega ha mandado a poner banderas rojinegras en instituciones públicas, parques y hasta buses del Transporte Urbano Colectivo (TUC) de Managua.

Aunque es una práctica de todos los años, en esta ocasión se ha convertido en un consuelo para la militancia del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al no haber celebración masiva en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, donde Ortega se ha convertido en el personaje principal de la actividad partidaria de cada año.

La colocación de las banderas del FSLN empezó el lunes 13 de julio en las entidades estatales, se continuó con los sitios públicos de recreación y las 835 unidades del TUC que a diario brindan servicio en la capital y están en control absoluto del partido gobernante. En algunos casos también se aprecia la bandera azul y blanco al lado de la rojinegra.

LA PRENSA conversó con algunos socios de cooperativas de buses y bajo anonimato confiaron que los representantes del sector bajaron la orden de colocar la bandera en el frente de las unidades, como muestra de respaldo a la Revolución y el régimen orteguista.

Contrario a los años anteriores, en estos días no se realiza ningún arreglo o preparativo en la citada plaza pública de la capital, mientras que por otro lado, Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta del país, ha hablado de ajustarse a los tiempos que se viven. Se trata de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19.

El analista político y exdiputado Eliseo Núñez, ha explicado a LA PRENSA que de no haber acto en la plaza el próximo domingo 19 de julio, a como todo indica, sería solo por no exponer a Ortega y no por lo que pueda pasarle a los asistentes, entre ellos sus propios fanáticos y empleados del Estado.

En colegios y hospitales

Desde que Ortega volvió al poder en 2007 se instauró que la bandera rojinegra esté en las instituciones públicas del país. Esto incluye a escuelas y hospitales. Sin embargo, para julio, mes que se celebra la Revolución Popular Sandinista, aumenta sustancialmente.