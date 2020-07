¿Cómo afectaría a los nicaragüenses que quieran salir del país el nuevo protocolo del Minsa para ingreso de extranjeros?

Nicaragua se encuentra en el grupo de al menos diez países que solicitan a viajeros la prueba negativa de Covid-19 para ingresar a su territorio. La medida, pese a ser considerada como una acción positiva desde la perspectiva epidemiológica, contrasta con la realidad a lo interno del país porque no se realizan pruebas masivas y tampoco control de focos de infección para ralentizar la curva de contagios del SARS-CoV-2, por lo que el infectólogo Carlos Quant, la considera más bien, política.

Este martes, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó un protocolo que debe ser cumplido por extranjeros y nacionales que viajen a Nicaragua. Solicitan el resultado negativo de la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), que deberá ser realizada en un periodo no mayor a 72 horas antes del ingreso al país.

Aseguran que si un extranjero tiene fiebre o síntomas respiratorios no entrará. En el caso de los nacionales que estén en esa misma condición de salud, si podrán ingresar, pero deberán pasar a resguardo domiciliar.

El infectólogo Quant considera que toda medida de contención es válida, pero en realidad, son más útiles cuando integran un conjunto de acciones enfocadas al país. Pareciera “que el mensaje es, en realidad, quienes transmiten la infección son los extranjeros, y no tenemos un problema en Nicaragua de transmisión comunitaria”, cuestionó. Pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que en Nicaragua había transmisión comunitaria, el Minsa nunca lo ha reconocido. Hasta este 14 de julio, se contabilizan, de forma oficial, 3 mil 147 contagios y 99 muertes por la Covid-19.

Los especialistas como Quant han sido voces críticas de la gestión sanitaria frente a la pandemia, siendo una de las debilidades la falta de transparencia en las estadísticas y la centralización de las pruebas PCR. Quant insiste que las nuevas medidas parecieran desviar un poco la atención en la detección de brotes de contagios que están apareciendo en diferentes lugares en Nicaragua, y sobre la importancia de determinar planes dirigidos a los grupos de mayor riesgo.

Nicaragua anunció estas medidas en el contexto de la reapertura del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua para los vuelos comerciales, pese a que diferentes especialistas han advertido sobre el alto nivel de contagio del SARS-CoV-2 que circula en el país, y por ende, la posibilidad de rebrotes en las próximas semanas.

El epidemiólogo Leonel Argüello explicó que la medida anunciada si funciona porque permite captar la mayor parte de casos, pero señaló las dificultades que representa para los nicaragüenses que quieran ingresar al país, ya que tienen que buscar dónde y cómo hacerse la prueba.

Argüello explica que las representaciones consulares nicaragüenses deberían de apoyar a los nicaragüenses en facilitarles información u orientación de dónde realizarse las pruebas de Covid-19, ya que si una persona está en la frontera de Panamá con Costa Rica, cómo podrá cumplir con el requisito. Al establecer una medida también se tiene que facilitar que se pueda cumplir, dijo. Asimismo, sugirió que se debería tener un trato especial con los nacionales; cientos de ellos viajan por tierra, y ahora regresan al país porque se quedaron sin trabajo como efecto de la pandemia, recordó.

¿Qué pasa si otros países también la exigen a los viajeros nicas?

En Centroamérica, Nicaragua, que nunca cerró de forma oficial, el aeropuerto, y este martes anunció que reiniciaría sus operaciones, es el primer país que solicita a sus viajeros la prueba de Covid-19 como requisito de ingreso. Ante la disposición, los médicos aseguran que otros países también podrían solicitar lo mismo a los nicaragüenses, lo que implicaría un gran problema para los ciudadanos, ya que pese a diversos llamados para que el Minsa libere las pruebas de Covid-19, no lo ha hecho.

Los nicaragüenses no tienen opción de aplicarse el test de Covid en una instancia privada. El único autorizado es el Minsa, y aunque ha ampliado los criterios para que una persona se someta a la prueba PCR, los mismos médicos han denunciado, que en muchos casos de pacientes con sintomatología leve de Covid-19 no se la aplican. De hecho, en casi cuatro meses de pandemia, no se conoce la cantidad de test que Nicaragua ha aplicado a la población.

Si esto llegase a pasar, los nicaragüenses estarían en serios problemas, sostiene Quant porque el gobierno no hace las pruebas de forma masiva, y no cree que pongan a disposición de los ciudadanos realizarse la prueba para viajar. “Honestamente creo que tienen sus decisiones tomadas, y no creo que vayan a modificar sus políticas solo porque otro país lo demande (…)”, expresó.

Lea además: Minsa registra 99 muertes por Covid-19 en Nicaragua desde el inicio de la pandemia

Por su parte, el epidemiólogo Rafael Amador, no descarta la acción recíproca de los demás países, debido al comportamiento social y al desarrollo de la pandemia en el país. “Eso se tendría que esperar… Donde nosotros queramos viajar nos van a hacer lo mismo”, dijo el doctor.

Ante este escenario, el doctor Amador señaló que el régimen se vería obligado a realizar las pruebas de PCR. “La realidad obligaría a eso porque si no, ningún nicaragüense podría salir”.

Sobre la realización de la prueba PCR en tiempo real, con una antelación de 72 horas, que pide el Minsa, el epidemiólogo aclaró que eso dependerá de la disposición del país de donde provenga la persona, por lo que la interrogante sería ¿Qué tipo de pruebas dispondrá el sistema de salud para la población nicaragüense?

“¿Qué pruebas les van a garantizar a los nicaragüenses que deseen viajar y por reciprocidad o control de los demás países nos pidan una prueba negativa de RT-PCR (prueba en tiempo real)? ¿Dónde se consigue, dónde la hacen?”, cuestionó el doctor.

Pese a estas medidas, el epidemiólogo consideró que esto aumentaría el riesgo de que más personas contagiadas ingresen al país y se incremente la transmisión en la comunidad; una situación que se sumaría al regreso a clases y a las actividades públicas que se vienen realizando en las últimas semanas. “Todo eso va sumando nuevas camadas que van a empezar a presentar sintomatología, y muchos de ellos en estado severo en corto plazo, lo que implica que en un plazo de dos semanas, tendríamos un repunte muy importante”, dijo el especialista.

Lea además: Gobierno anuncia protocolo para reabrir el Aeropuerto Internacional de Managua

¿Funciona la prueba PCR como una medida de control?

La especialista en biología molecular, María Celina Pérez Zúniga, explica que la prueba PCR detecta el mínimo de ARN viral desde el día cero hasta el día 8, es decir, que si el paciente está negativo, es negativo de verdad. Considera que la medida tomada por el Minsa no está mal, ya que al menos, disminuye el número de pacientes con riesgo a aumentar el contagio comunitario. En el caso de los asintomáticos, la prueba también detecta si hay presencia o no del virus.

Pérez explica que el virus, que es altamente contagioso, se replica desde que entra en el cuerpo en contacto con la mucosa. Agrega que si fuese el caso de un paciente convaleciente en su día 20 posterior a la enfermedad, aún tiene cierta carga viral y su contagio puede disminuir si usa las medidas necesarias durante su estadía en Nicaragua: distanciamiento de dos metros, uso de mascarillas, lavado de manos constante, entre otros, expresó.