Vacuna contra el Covid-19 desarrollada en Estados Unidos entra a su fase final de ensayos

La vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que está siendo desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés) permitió que los voluntarios que recibieron una dosis de la misma generaran anticuerpos para luchar contra la enfermedad.

Así lo indicó una estudio que fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine, que fue calificado por el director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), Anthony Fauci, como «muy buenas noticias». La vacuna que compite con otras que están siendo desarrolladas para luchar contra el coronavirus no habría provocado efectos secundarios graves en los ciudadanos más que gripe, fatiga, dolor de cabeza, escalofríos y dolor en el lugar donde se aplicó.

Lea además: Gobierno anuncia protocolo para reabrir el Aeropuerto Internacional de Managua a vuelos y las exigencias a las aerolíneas

Después de estos resultados, la vacuna llamada ARNm-1273 entraría a la fase final de los ensayos que van a involucrar a 30,000 participantes el próximo 27 de julio y se espera finalicen en octubre de 2022. La empresa aseguró que tendría resultados de los estudios antes de tiempo.

“Los anticuerpos neutralizantes son lo más importante para la protección contra una infección viral”, aseguró Fauci. “Y los datos del estudio, aunque los números sean pequeños, dejan muy claro que esta vacuna es capaz de inducir muy buenos niveles de anticuerpos neutralizantes”. Este ensayo se realizó con 45 voluntarios con edades de entre los 18 y 55 años.

La empresa que está desarrollando la vacuna, según indica medio de comunicación español El País, fue la primer empresa que inició estudios en humanos sobre el nuevo coronavirus el pasado 16 de marzo.

Puede interesarle: Minsa registra 99 muertes por Covid-19 en Nicaragua desde el inicio de la pandemia

“Estos datos de la fase 1 demuestran que la vacunación con ARNm-1273 provoca una respuesta inmune robusta en todos los niveles de dosis”, señaló el responsable médico de Moderna, Tal Zaks. Los resultados de la Fase 2 de ensayos no han sido publicados aún.

A siete meses de que se reportara la presencia del virus aún no se ha encontrado la cura para frenar su avance, sin embargo, investigadores trabajan a contrarreloj para desarrollar vacunas y tratamientos para hacerle frente a la enfermedad que han dejado a más de 13 millones de personas contagiadas y más de 500 mil muertas.