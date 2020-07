CMB nombra campeón a niño que salvó a su hermana de ataque de un perro

El Consejo Mundial de Boxeo, uno de los organismos más importantes de este deporte, consagró ayer como campeón a Bridger Walker, un niño de seis años que defendió a su hermana menor del ataque de un perro. El pasado jueves 9 de julio, la hermana menor de Bridger se vio atacada por el perro de los vecinos en Wyoming, Estados Unidos. No obstante el perro, de raza Pastor Alemán, terminó atacando e hiriendo a Walker, después de que este se lanzara en defensa de su persona favorita.

La historia se hizo viral en las redes sociales, mostrando la valentía del niño y nombrándolo como héroe, después de ser mordido varias veces en la cara y en la cabeza, circunstancias que le llevaron de manera inmediata al hospital, donde un cirujano plástico realizó 90 puntos en el rostro del niño. El acontecimiento llegó hasta el CMB, organismo que reconoció la valiente actitud que tuvo Bridger y decidió nombrarlo como campeón honorario.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values of humanity. Bridger, you’re a hero 👏🔰pic.twitter.com/L2FqL0K4vw

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020