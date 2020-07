Gobierno reabre el Aeropuerto Augusto C. Sandino, pero ¿hay condiciones en Nicaragua para recibir viajeros internacionales?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Con el anunció del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) sobre la reapertura del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, se abrió una ventana de esperanza para aquellos empresarios del sector turístico que esperan con ansías la recuperación de sus negocios, en momentos en que varios países alrededor del mundo también están reabriendo sus fronteras y la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha abogado por un reinicio de la industria del descanso de forma responsable.

Y es que abrir las fronteras aéreas será un reto para todos los países del mundo, sobre todo porque la experiencia de viaje tendrá que cambiar rotundamente para poder garantizar la seguridad de los viajeros, pero una vez que se logré ¿estará Nicaragua preparada para recibir a los viajeros internacionales en medio de una pandemia cuyo impacto en la gente aún no está clara en las cifras oficiales?

Lucy Valenti, presidenta de Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) manifestó que desde el sector privado hace varios meses se han estado preparando para cuando se dé la apertura de las fronteras aéreas.

“Las empresas se están preparando con los protocolos que han sido establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la misma Organización Mundial de Turismo, estamos consensuado protocolos con los colegas de las otras cámaras de turismo de la región, para que cuando haya una apertura y el turismo internacional pueda volver, las empresas estén preparadas para atender a ese turista”, dijo Valenti.

La líder de sector turismo sostuvo que hasta el momento no han tenido comunicación con el sector público, por lo que desconocen si el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) ya está preparado para ese gran reto.

Valenti comentó que incluso han sido capacitados por especialistas en la salud, quienes les explicaban que si se mantiene el protocolo de bioseguridad estricto se reduce fuertemente el riesgo de contagio.

“Hemos consultado con algunos especialistas en temas epidemiológicos y ellos nos han dicho que en tanto se mantengan los protocolos y se mantenga el distanciamiento adecuado entre una persona a otra, que es de dos metros, no debería de haber ningún problema en que se pudiese abrir la operación”, dijo Valenti.

La empresaria puso de ejemplo que en Ecuador, donde hace algunos meses se observó el colapso del sistema de salud ante la pandemia, ya logró reabrir sus vuelos comerciales aplicando los debidos protocolos.

Asimismo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) expresó que desde el sector privado se está haciendo un esfuerzo para asegurar una logística de seguridad. “Esto es una realidad que se da en las cadenas internacionales de turismo, porque vos lo que tenés que hacer es proteger estas cadenas, proteger que si vas abrir un proceso que tengas la seguridad de que se están tomado las medidas de protección adecuada», dijo.

El líder gremial recordó que en varios países se están impulsado las «burbujas de viajes» entre países vecinos, donde se tiene la certeza que ha habido un manejo adecuado de la pandemia.

«Lo que es la parte que corresponde a las cadenas de hoteles, que son partes de cadenas regionales, están haciendo estos procesos que son los que te van a garantizar que cuando empiece haber un flujo de turistas, que puedan tener la certeza de que estamos cumpliendo con los requisitos, con las medidas de mitigación, de prevención que son requerida en el mundo para el sector turístico”, añadió Aguerri.

No obstante, el representante empresarial advirtió que la reapertura del Aeropuerto Augusto C. Sandino no significa que inmediatamente volverán las aerolíneas por disposición del Gobierno, sino que serán estas las que decidan cuándo reanudarán sus operaciones con Nicaragua.

A finales de junio se informó que una gran mayoría de aerolíneas habían retrasado su reinicio de operaciones hasta agosto próximo, luego de que varias de estas se fueron gradualmente a partir de abril.

Por ahora, las fechas de regreso tentativas son las siguientes: Aeroméxico 1 de agosto; United Airlines 3 de agosto, Avianca y Spirit Airlines 6 de agosto, American Airlines 5 de agosto y Copa Arlines 7 de agosto. Varias de estas aerolíneas han retrasado en varias ocasiones sus fechas de inicio de operaciones por la incertidumbre a nivel mundial y por la decisión de varios gobiernos de América Latina de mantener aún cerrados sus aeropuertos.

Según los anuarios estadísticos del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), la mayoría de los turistas que llegan a Nicaragua, proceden de Centroamérica. Por ejemplo en el 2017 vinieron de la región 1.1 millones de turistas (70 por ciento del total de visitantes) y luego en el 2018 esa cifra se redujo a 887,178 turistas, pero siguieron siendo mayoría.

Trabajan en la certificación de las empresas

Valenti señaló que desde la cámara están trabajando en la certificación de las empresas, lo que ayudará a los viajeros a identificar sitios seguros que cumplan con todas las reglas internacionales.

“Estamos preparando un programa de certificación de empresas, eso es un gran paso que estamos dando, lo que nos permitirá estar listos para cuando se dé la apertura”, precisó.

Valenti sostuvo que una vez que reinicien operaciones las aerolíneas; las cosas serán muy diferentes, y habrá que esperar un tiempo para que haya confianza en los viajeros. “Si se da la apertura no significa que la líneas aéreas van a tener la misma frecuencia de vuelo que tenían antes de la pandemia, las líneas aéreas van ir valorando poco a poco, este va ser un proceso”, dijo.

En tanto, Leonardo Torres, presidente de la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur) considera que en primera instancia las personas que van a viajar desde otros países son las personas que no pudieron salir antes de las restricciones de viajes en cada nación que adoptó esa medida.

“Aunque la gente se haga el examen no vas a ver una avalancha de turismo extranjero, la gente a nivel internacional ha quedado con temor y Nicaragua no es el destino con mayores reservas, entonces habrá que esperar a mediados del próximo año, ahorita quienes pueden venir son personas que antes no pudieron salir” de otros países, sostuvo Torres.

La Organización Mundial de Turismo proyecta que para este año habrá una baja en llegadas internacionales en todo el mundo entre el 60 y 80 por ciento.