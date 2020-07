Covid-19 impide que Santo Domingo llegue Managua. ¿Qué dice Chema Pelón, El Cacique Mayor y la familia de Lisímaco Chávez?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Para estos días la casa del tradicionalista José María Barahona, conocido como Chema Pelón, debería estar inmersa en bullicio por los preparativos del famoso Palo Lucio, evento que religiosamente él realiza desde hace 44 años y viene a ser la vigilia en Managua previo a que la imagen de Santo Domingo de Guzmán salga en procesión de Las Sierritas con el estallido de los filarmónicos y se enfile hacia el casco histórico de la capital, en donde permanece diez días. Pero este año, en la casa hay silencio.

El ambiente en la vivienda, ubicada en la rotonda Cristo Rey y convertida en un taller de carpintería, la cual está llena de fotografías de don Chema en fiestas pasadas de Santo Domingo, es de nostalgia y de tristeza, ya que en vez de avanzar en la organización festiva de cada año, que incluye calcular la cantidad de nacatamales y chicha a preparar para el 31 de julio, junto a su hijo Eduardo, Chemita Junior, anuncia que no habrá Palo Lucio y como consuelo, se realizará una arboleda y un rezo. Dice que «todo será muy íntimo».

El cambio no corresponde a una estrategia para mercadear mejor Managua en estos días, de sus fiestas patronales, ni está condicionado por una limitación económica, ni es parte de la crisis política que desde el 2018 no parece alejarse del país, la causa es el Covid-19. Don Chema tiene claro que hacer el Palo Lucio sería exponer a centenares de personas al contagio. Además un irrespeto a la memoria de los fallecidos a causa de la pandemia. Esto incluye a dos de sus familiares.

“Hay que respetar a todos los difuntos y que venga toda esa gente se va a fregar más la situación”, explica el tradicionalista, sentado en la sala de su casa.

La espera del Cacique Mayor

A un poco más de seis kilómetros de distancia de donde Chema Pelón, en su casa, permanece impaciente Oscar Ruiz. El motivo, es porque la Alcaldía de Managua no lo ha llamado para proponerle participar en “Minguito” vestido del Cacique Mayor. Sabe que la imagen del Santo en este 2020 no saldrá de su morada y tampoco habrá una multitudinaria procesión por el Covid-19 en el país, pero fiel a su tradición piensa llegar a Las Sierritas el 1 de agosto y bailar afuera de la iglesia, aunque las puertas estén cerradas.

Y es que este hombre de 75 años de edad no concibe que pase un año sin aparecer con su ropaje y penacho bailándole a la imagen, sin importar que tiene diabetes, hipertensión y padecimiento cardíaco. «Yo no le tengo miedo a la muerte, yo nací para morir y si voy a morir, lo voy a hacer en mi ley», responde.

En 2016, las festividades de Santo Domingo casi se quedan sin Oscar Ruiz o Cacique Mayor. En plena procesión, cuando la imagen regresaba a Las Sierritas, este famosos personaje presentó problemas serios de salud. Se le subió la presión y no podía respirar, por lo que necesitó oxígeno y tuvo que ser llevado a casa. “Yo ya estoy quieto, hasta ahí llegué”, diría a LA PRENSA horas después. Sin embargo, contra todo pronóstico, volvió a aparecer al siguiente año y ni con la pandemia, aclara, se quedará quieto el 1 y 10 de agosto. “Solo estoy esperando el aviso de la Alcaldía porque es la que siempre me ha patrocinado”, expresa.

Otros afectados son la suspensión de la festividad son los comerciantes. Al menos 2 mil vendedores entre formales e informales, son habilitados anualmente por la Alcaldía para ofrecer sus productos durante el trayecto de Santo Domingo y el desfile hípico. Con la crisis sociopolítica, primero y la pandemia después, el comercio es el sector que más daños ha sufrido en el país.

Celebración diferente, dicen religiosos

En Nicaragua, las festividades de Santo Domingo de Guzmán se remontan a la segunda mitad del Siglo XIX. De la fecha exacta, el párroco de la iglesia de Las Sierritas, Boanerges Carballo, dice que fue en 1885, pero que las últimas investigaciones de historiadores revelan que para 1855 ya se celebraba en la capital.

Aunque el Cardenal Leopoldo Brenes en días pasado leyó un comunicado de la iglesia en donde se informa que no habrá la tradicional procesión, se apuesta a preparar una serie de actividades que no pongan en riesgo a las personas con el Covid-19. Según Carballo, se reunirá con los comités y sacerdotes para analizar qué se puede realizar.

«A partir de lo que el Cardenal expuso estamos nosotros tratando de idear con creatividad esto de la festividad. De que lo conmemoramos, solo que de otra forma», asevera Carballo, consciente de que la crisis sanitaria no permite mantener, al menos por este año, la tradición intacta.

La imagen de Santo Domingo lleva al menos 134 años de celebración y pese a que no se puede precisar cuántas veces se ha tenido que suspender, lo cierto es que la procesión incluso salió al año siguiente del terremoto de 1972. El Cacique Mayor asegura que la gente hasta cortaba los alambres con que se cerró la capital que recién se había ido abajo, para entrar con la imagen. También recuerda cuando el cólera, igual se logró realizar. Pero esta vez no será posible por el Covid-19.

Familia de Lisímaco Chávez, indecisos

La familia de Lisímaco Chávez es otra gran protagonista de Santo Domingo. Es una tradición que cada año prepare la famosa «chicha bruja de las siete quebradas», bebida que se regala en la conocida vela del barco, en San Judas, pero para este año no se sabe si la harán, esto como efecto dominó de la decisión de la iglesia de cancelar la procesión de la imagen. Si Santo Domingo no visita la zona baja de Managua, no hay barco que preparar para montarlo.

“Aun estamos pensando”, dice a LA PRENSA Reymon Lisímaco Chávez, nieto del legendario Lisímaco, fallecido en 2006 y que era el artífice del brebaje. Este lo preparaba con enjuagues de su cuerpo tras cuatro días sin bañarse y en vez de mantenerlo en secreto, lo confesaba a lo cuatro vientos.

Mientras esta familia valora si preparar la «chica de las siete quebradas» aunque no haya procesión, Chema Pelón tiene claro que este año, nadie intentará escalar el Palo Lucio en busca del tradicional premio. Oscar Ruiz, el Cacique Mayor, por su lado asegura que continuará a la espera que su teléfono suene.