Salvador Cabañas reveló el escalofriante diálogo que tuvo con el narcotraficante que quiso asesinarlo

Era un “9” nato, un matador en el área, demostró su calidad en los mejores equipos de Paraguay, Chile y Brasil. Incluso en su punto más alto, al rededor de sus 28 años, fue a brillar al América de México y cargó en sus hombros a la selección de Paraguay durante las eliminatorias a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Salvador Cabañas Ortega había alcanzado posiblemente su cumbre a nivel deportivo y esperaba con ansias el mundial, cuando una madrugada de enero del 2010, recibió un disparo en la cabeza que le obligó a ganar su partido más grande, como fue mantenerse con vida y posteriormente decir adiós a su carrera como futbolista profesional.

El delantero paraguayo fue protagonista del programa Líbero de TyCSports, en el que revivió parte del momento más difícil de su vida hasta el momento, de manera aún más específica expresó que el momento más duro fue cuando le dijeron que no iba a volver a jugar al futbol; momento que contó fue de mucho impacto en su vida ya que era su carrera profesional, y aunque a los dos años pudo volver a la cancha, sus capacidades habían disminuido y así su nivel futbolístico, consecuencia por la que tomó la decisión de mejor colgar los botines.

Cabañas volvió a aquella madrugada del 25 de enero, cuando jugaba para el América de México, y en una noche de discoteca, su vida daría un giro inesperado. “Supuestamente era un narco, uno de los mayores de la ciudad de México. Mandaron a esa persona para terminar conmigo. Me insultaba, me decía que estaba robándole a todos los mexicanos. Yo le decía que no, que había llegado a trabajar para ganarme mi dinero”, recordó el ex futbolista sobre el diálogo con la persona que fue con el objetivo de asesinarle.

“Me dijo que pidiera un deseo, mi último deseo. Yo le respondí por qué iba a hacerlo, y en ese momento sacó el arma. Me apuntó en la frente y repitió que pidiera mi deseo porque iba a morir. Estaba templando con la pistola en la mano y después de cinco o 10 minutos, disparó”, relató el paraguayo. El narco mexicano es conocido como J.J., y Cabañas aseguró que más allá del intento de este de asesinarle, le pudo perdonar. “No tengo ningún problema en decirlo, lo perdono y ojalá que viva bien”.

Cuatro años después de esa escalofriante noche en una discoteca de México, Salvador Cabañas tomó la decisión de retirarse del futbol profesional. Una triste pérdida para el futbol guaraní, que fue testigo del adiós precipitado y obligado de uno de sus mejores delanteros en el futbol moderno.