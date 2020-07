«Habían más edecanes que fanáticos», fracasa la convocatoria de 5,000 personas al Estadio Nacional

Una de las decisiones más cuestionadas de los últimos días en el deporte nicaragüense fue la apertura de los estadios para la semifinal del Campeonato Nacional de Beisbol Superior (CNBS), conocido como Pomares. La Comisión le dio apertura a que se jugara con público en las gradas, desoyendo las recomendaciones de los expertos médicos sobre el peligro de contagio que podría significar aglomerar personas en un momento en el cual Nicaragua vive tiempos críticos por el Covid-19. No obstante, en el primer partido entre el Bóer y Chinandega los fanáticos no respondieron: «Habían más edecanes que fanáticos», señaló Agustín Cedeño en su programa deportivo.

«Difícilmente pagaron 400 personas. Habían áreas que nadie llegó, toda la concurrencia estaba en el home plate y en el sector derecho», indicó, además criticó que no se respetaron las medidas anunciadas. «Después que narro los dos inning acostumbro a salirme de la cabina y me voy a sentar a una silla de las gradas mientras regreso a narrar, cuando me siento me doy cuenta que no es cierto que guardaron el metro de distancia, por eso digo que tengan cuidado cuando dicen que solo Managua tiene las condiciones, el Estadio Nacional con 400 personas no es cierto que guardaron la distancia de un metro, no es cierto que andaban todos con mascarillas y los edecanes están para decirle y recordarle a las personas las medidas», explicó.

En el departamento de Estelí cuando se dio el primer duelo entre Dantos y Estelí, realizado en el estadio de esa localidad llamado Rufo Marín, vendieron 600 boletos y al final llegaron 574 aficionados . Durante la transmisión de ese juego en Canal 13 se observó que habían sillas vacías de por medio de cada aficionado en las tribunas.