Le roban 1,300 córdobas y dos sorbetes en Loma Linda, Managua

Jorge Luis Calero Martínez de 35 años, fue acusado en los juzgados de Managua, de asaltar a un vendedor de sorbetes. La víctima es el señor Mario José Alegría, de 43 años, a quien supuestamente le robó 1,300 córdobas en efectivo y dos sorbetes.

El hecho ocurrió el pasado 28 de junio en el sector de la iglesia Los Mormones, en el barrio Loma Linda, Distrito tres de Managua.

Según la Fiscalía, el señalado se encontraba sentado en una cuneta con una varilla de soldar oculta en su cintura, en ese momento la víctima iba pasando con su carrito de sorbetes cuando fue interceptado por Jorge Luis Calero Martínez, quien colocó el objeto metálico en el cuello del marchante.

Lea Además: Capturan a sujeto por robar y balear a dos personas en el mercado Israel Lewites

Varilla en la yugular

Posteriormente le expresó: «Si no me das ahorita mismo lo que traes, aquí no más te queda», a lo que la víctima respondió: «no he vendido nada, no me hagas nada te lo suplico», sin embargo, el acusado reaccionó de manera violenta y presionó con fuerza la varilla en la yugular de la víctima.

Seguidamente el procesado le sacó de la bolsa del pantalón el dinero de la venta del día. No bastándole con robarle el dinero, abrió el carrito de sorbete, sustrajo dos conos y luego salió caminando mientras se comía uno.

Lea También: Capturan a uno de los involucrados en crimen de joven de 21 años

La Jueza Karen Chavarría, del juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, admitió todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y fijó como fecha de juicio para el próximo 6 de agosto del presente año. La judicial ordenó mantener al señalado en prisión preventiva mientra se dura el proceso y se dicte un fallo judicial.