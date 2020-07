Ortega proclama «éxito» en su gestión ante la pandemia en un discurso pobre y sin novedades

Como se esperaba, Daniel Ortega apareció este domingo 19 de julio en la denominada plaza de la revolución de Managua, tras 38 días ausente de la vista pública. Ortega por primera vez fue visto usando tapa boca para evitar el contagio del Covid-19, al igual que su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, y todos sus acompañantes de la mesa, la mayoría funcionarios sancionados, en esta nueva versión de la conmemoración del 19 de julio.

Al acto minimalista asistieron los miembros de la Juventud Sandinistas (JS), uniformados con la nueva camiseta 41/19, todos con tapaboca y con distanciamiento físico de al menos un metro, siguiendo las recomendaciones para evitar el contagio del Covid-19.

Las sillas de la JS fueron ordenadas formando un círculo perfecto alrededor de un jardín en forma de estrella, lo que generó diversas interpretaciones en las redes sociales, por la forma de pentagrama que recuerda un símbolo esotérico.

Habló al menos una hora sin ofrecer ninguna novedad. Tal vez lo más novedoso e inesperado de este 19 de julio fue que Ortega apareciera usando un tapabocas, el que se quitó para hablar. No aportó nada nuevo en su discurso. Siguió minimizando la pandemia del Covid-19, mencionando datos de la mortalidad de otras enfermedades. Dijo que «la peor epidemia es el hambre y el capitalismo salvaje».

El tema que más destacó fue el de salud. Habló de la integración de nueva tecnología para la atención médica del país; leyó cifras de construcción de clínicas y hospitales, la circulación de clínicas móviles, en un reporte muy parecido al que todos los días da su esposa a través de los medios de comunicación oficialistas.

También habló del retorno de los nicaragüenses que trabajaban en el exterior. «No pueden entrar de manera desordenada a contagiar a las familias, eso no es correcto, por eso es importante verificar que venga con su certificado», dijo Ortega sin explicar a qué certificado se refería.

Esporádicamente hizo sus infaltables críticas a Estados Unidosa, a los «yanquis», a los empresarios. También sus características menciones a la guerra civil de los ochenta, a su héroe el general Augusto C. Sandinismo, entre otras menciones de la historia contemporánea. «Hay que tener cuidado con los embajadores yanquis», advirtió en un momento.

Ortega se hizo acompañar de la mayoría de sus funcionarios sancionados por tanto por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por abusos de los derechos humanos y actos de corrupción. El dictador hizo una pequeña alusión a las recientes sanciones señalando que » el imperio se sigue ensañando con Nicaragua». Sin embargo, las sanciones aprobadas son dirigidas exclusivamente a sus familiares, empresas y funcionarios involucrados en actos de lesa humanidad o de corrupción.

Esta es la primera vez en 40 años que no se realiza el aniversario de la revolución sandinista con una reunión masiva en la denominada plaza de la revolución o en la Plaza Juan Pablo II. En cambio, la primera dama y cogobernante, Rosario Murillo, llamó a realizar actividades virtuales para conmemorar el 41 aniversario de la revolución.

Esta diferencia se da en el contexto de la pandemia del Covid-19, aunque el régimen de Ortega no lo ha querido reconocer oficialmente. La pandemia del Covid-19 ha obligado a Ortega a confinarse en su casa, ubicada en el residencial El Carmen de Managua, pero en contraste, convoca a sus simpatizantes a participar en reuniones partidarias.

Los críticos interpretan que la razón de no realizar el tradicional acto masivo es para proteger a Ortega, quien es vulnerable al Covid-19 debido a que es un anciano de 74 años, y no a sus simpatizantes, a quienes el régimen no ha dejado de convocar a los reuniones y actividades partidarias presenciales, pese al riesgo de Covid-19.