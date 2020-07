¿Porqué las empresas centroamericanas pierden competitividad, y cómo impacta en el empleo y las utilidades?

Las empresas centroamericanas están percibiendo menos ganancias, mientras pagan más por los costos logísticos que implica el recorrido de los productos, ya sea materia prima o transformados, a lo largo de los seis países del istmo. Dicha situación no solo provoca aumento de precios y pérdida de empleo, sino, que vuelve a la región menos competitiva.

La encuesta “Actualización de Costos Logísticos en Centroamérica”, mostró que 84 por ciento de las empresas encuestadas, de un total de 103, han enfrentado incremento en costos logísticos, y de estas, el 54 por ciento tuvo afectaciones en sus exportaciones como importaciones. Los datos señalan que las principales causas del incremento se basan en aumento del costo de transporte, pago de almacén fiscal por carga y descarga y otros costos adicionales.

Estos resultados son parte del impacto en los costos logísticos generados por las dificultades enfrentadas en las fronteras desde el inicio de la pandemia, especialmente, después de la implementación de medidas por parte de Costa Rica que limitan el ingreso de conductores del resto de Centroamérica a su territorio, a partir del 16 de mayo, y la posterior implementación de medidas recíprocas por el resto de los países de la región a Costa Rica, desde el 1 de junio.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), explica que desde el sector han buscado que se asegure el abastecimiento de los productos esenciales, incluidos, no solo los alimentos, sino los productos de limpieza, que son claves en el contexto actual de pandemia de Covid-19.

Aguerri sostiene que antes de la pandemia el istmo ya era la región más cara y lenta para transitar que cualquier otro lugar en el mundo, y con la actual situación de fronteras, se encarece aún más y se ralentiza el tránsito en la región, además que se pone el abastecimiento en problemas, según refleja la encuesta.

Dicha situación afecta a todos los países centroamericanos. Por ejemplo, dijo Aguerri, el principal mercado de exportaciones de Costa Rica en Centroamérica es Nicaragua, por lo que importar para el país los productos desde suelo tico, con las nuevas medidas, se está volviendo más caro y lento.

Los números de las encuestas se pueden extrapolar a Nicaragua, lo que obliga a las empresas a dos cosas: incremento de precios o a reducir utilidades, cuando sucede esto último la población podría pensar, que sean las empresas las que pierdan, pero en realidad, estas hacen un extraordinario esfuerzo por no tener que incrementar el precio de los productos finales, pero con el aumento de costos, se afecta el empleo, explicó el presidente del Cosep.

Un 10 por ciento de las empresas, según la encuesta, han tenido que afectar el empleo. Aguerri considera que si esto sucedió al inicio, en cinco meses, si no hay un mejoría, el impacto va a ser más en el empleo.

Por su parte, Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), dijo que antes de la pandemia, el país ya se encontraba en una situación bien difícil porque había muchas más trabas en las aduanas nicaragüenses versus los demás países de la región, con la pandemia esto se ha complicado y el transporte se ha vuelto más caro, por lo que se necesita que los gobiernos pongan atención especial en dicha situación.

Pérdida de competitividad

Guillermo Jacoby, presidente de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), recordó que Nicaragua es un país productor de materia prima, y la ventaja es más comparativa que competitiva, puesto que se cuenta con el costo de mano de obra más baja de la región, pero, competitivamente, no se tiene una ventaja porque no hay una agroindustria fuerte, y a la vez, se carecen de políticas gubernamentales que promuevan su desarrollo.

“Inclusive temas como la cuarta revolución industrial, que se habla en todo el mundo, aquí en Nicaragua con excepción de algunas grandes empresas, simplemente lo estamos viendo pasar”, expresó. De acuerdo con la encuesta, que se aplicó entre el 24 de junio y 9 de julio, el 57 por ciento de las empresas centroamericanas perdieron competitividad.

Jacoby explica que un país es competitivo cuando la productividad aumenta y esto sucede si se introduce tecnología para la transformación de los productos, pero el país es productor primario, y la tecnología que se utiliza es muy poca, con la excepción de empresas grandes, pero, por lo general, los medianos y pequeños no tienen esa capacidad de hacer la transformación porque resulta que la inversión debido a la falta de confianza en el sistema político está detenida, y no hay forma que se continúe con el plan que tenían empresas, de apostar al sector agroindustrial que requiere de equipos para la transformación.

“Si se cayó el crédito en su momento, y aún no se percibe estabilidad en la política nicaragüense, entonces no hay confianza para invertir, y se cayeron las inversiones”, al no haber estas no se va a poder desarrollar la competitividad, expresó.

Desde el 2018 Nicaragua traía una racha de retroceso en materia competitiva. En ese año el país se ubicó en el puesto 104 y en el 2019 en el 109 entre las economías de 141 países, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que obtiene la nota de cada nación con base a doce indicadores.

Aguerri explica que debido al incremento de los costos logísticos experimentados en los últimos meses, países que tienen otros mercados cercanos, les podría ser más barato traer un producto de México o de Colombia, como es el caso de Panamá o Guatemala, que están próximos geográficamente, en vez de comprarle a una empresa centroamericana, lo que empieza a hacer que la región pierda competitividad.

“Lo que queremos es de manera oportuna demostrarle a las autoridades centroamericanas el riesgo en el cual se está poniendo a las empresas y al empleo centroamericano porque si esto no se revierte se va a ver, entonces, afectada la sostenibildad tanto de estas empresas como del empleo que generan”, expresó Aguerri. Destaca además, que de los pocos indicadores que Nicaragua había mejorado era en la gestión de paso fronterizo, y ahora hay un retroceso en ese punto.

“Esto efectivamente nos dirige hacia una situación no solo de caída económica, sino también de las condiciones en las que las empresas operan y generan empleo». Se va a tener tres años de caída económica, y un retroceso en los procesos que son muy relevantes si se quiere revertir esa caída, expresó Aguerri. Tanto la economía se va hacia abajo junto con la competitividad, sostuvo.

Medidas de alivio que nunca llegaron

Tras 40 días que el Cosep presentó una lista de 14 medidas para atender la crisis sanitaria y a la vez, disminuir el impacto en la economía, el régimen orteguista, sigue “oídos sordos”. Mientras los empresarios de la región centroamericana se han visto beneficiados con moratorias fiscales, crédito, entre otros, en el país nada de eso ha sucedido.

Aguerri habla de que la “pandemia está provocando una letalidad empresarial”, y necesitan evitar que se pierdan las menos empresas posibles. En ese sentido, las medidas propuestas-incluidas la digitalización de los procesos, como renovaciones y registros sanitarios en línea- ayudan a soportar el golpe que provoca la crisis sociopolítica más la pandemia. Hasta ahora el régimen ha tomado algunas medidas dispersas, que van en la dirección correcta, pero siguen siendo insuficientes, destacó.