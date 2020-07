Cosecha cafetalera 2019-2020 genera buenos ingresos en medio de la pandemia

Pese a los estragos que ha causado el coronavirus en la economía de Nicaragua, a la cosecha cafetalera 2019-2020 no le está yendo mal. Las cifras preliminares sobre el avance de la cosecha, del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) revelan que en ocho meses esta acumula un incremento de 58.57 millones de dólares en ingresos.

Y aunque a la cosecha le ha ido bien en este tiempo, Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), señala que el sector se enfrenta a la escasez de financiamiento, el impacto de tres años de recesión más el aumento de la inseguridad en el campo.

“La crisis sanitaria nos ha afectado en el sentido que el financiamiento se ha restringido mucho más, esto no es nuevo, desde el 2018 que inició la crisis sociopolítica los cafetaleros enfrentamos problemas, el hecho no es solamente que el banco no quiere dar dinero, sino que debido a la incertidumbre muchos cafetaleros tampoco se arriesgan a tomar un crédito”, dijo Sevilla.

Lea además: ¿Se imagina la economía de Centroamérica sin café? La desafiante carrera contra el reloj para salvar al café de la extinción antes de 2050

A eso se suma que desde el 2018 los cafetaleros se quejan de la inseguridad, la cual ha ido en ascenso, alertó Sevilla.

“Esto se agudiza más en la época de corte, porque hay más circulación de personas y de dinero y eso nos preocupa mucho, ahora tenemos mucho más cuidado porque hay mayor inseguridad”, expresó Sevilla.

Cosecha deja buenos ingresos

Entre octubre del 2019 y mayo de este año, el ciclo cafetalero ha dejado en ingresos 317.57 millones de dólares por envíos del grano, superior a los 259 millones de dólares obtenidos en similar periodo de la cosecha pasada. Esto representa un aumento del 22 por ciento, según revelan las cifras preliminares.

Lea también:Café de Nicaragua sentirá este año los estragos de la reforma fiscal y la falta de financiamiento. Esta es la impresionante caída esperada en la cosecha

Este aumento en los ingresos al sector cafetalero se debió principalmente a la mejora de los precios internacionales del café oro. En el periodo analizado, por cada quintal de café exportado Nicaragua recibió en promedio 135.5 dólares, mientras que el año pasado para la fecha era de 131.8 dólares, es decir 3.7 dólares más por cada quintal.

En cuanto el volumen de exportación, las noticias son optimistas en medio de la crisis que azota al sector. Según las cifras del Cetrex en el periodo de referencia se enviaron 2.3 millones de quintales, superior a los 1.9 millones que se exportaron en el mismo lapso de la cosecha 2018-2019.

La cosecha de café suele arrancar en octubre de cada año y se extiende hasta septiembre del año siguiente.

De acuerdo a las cifras del Cetrex, en toda la cosecha cafetalera pasada el país obtuvo 433.84 millones de dólares en ingresos con la exportación de 3.6 millones de quintales de café, por los que se recibió en promedio 128.9 dólares

Puede interesarle: Orteguistas se apoderan por completo de la Conatradec, donde a los cafetaleros les tienen un fondo de casi 26 millones de dólares

Estados Unidos el principal socio

Del total de la cosecha de café que se exportó en los primeros ocho meses del ciclo, Estados Unidos absorbió gran parte de la producción exportada con 1.2 millones de quintales, por los que pagó 170 millones de dólares, según cifras del Centro de Trámites de las Exportaciones.Le siguió Bélgica con 246,941 quintales y entregó a los proveedores 34 millones de dólares.

En el tercer puesto como principal comprador se ubicó Alemania, que compró 159,772 quintales, es decir 21 millones de dólares en total recibido por Nicaragua.