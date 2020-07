¿Usa caretas acrílicas para evitar el contagio del Covid-19? Advierten sobre riesgo de afección en columna

Los protectores faciales o caretas son parte del equipo fundamental de protección de los equipos médicos ante la pandemia. Sin embargo, el uso prolongado de estas pueden ocasionar afecciones directas en la salud de los médicos y demás personas que opten por utilizarlas por largo periodo para evitar el contagio de Covid-19. El riesgo se presenta principalmente en aquellas carteras de materiales gruesos, que pueden dañar incluso la columna.

En Nicaragua, por la escasez de los equipos de protección desechables, muchos médicos han optado por utilizar caretas o protectores faciales reusables de materiales gruesos como acrílico para una mejor protección.

Según un artículo de opinión del doctor Eli Perencevich, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Iowa, y otros dos investigadores, «Son cómodas de usar, protegen los portales de entrada del virus y reducen la potencial auto inoculación, ya que evitan que el usuario se toque la cara».

En el artículo, hacen mención a la importancia del uso del equipo de protección personal, pues por experiencia y evidencia, el uso de estos disminuye la probabilidad de adquirir infecciones durante el cuido de los pacientes.

Sin embargo, dolores de cabeza, dolores en el cuello, problemas en las cervicales, entre otros, son algunos de malestares que provoca el uso prolongado de las carteas de acrílico que son utilizadas junto a las mascarillas o cubre bocas por el personal de salud.

Según el doctor Orsini Flores, especialista en ortopedia, “la mayoría de los usuarios, más los que están en las salas de Covid, que la usan por más tiempo, van a experimentar en algún momento un dolor a nivel cervical”.

Hace cuatro meses se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el país, y es cuando el personal de salud inició a utilizar estos métodos de protección y este plazo es corto para ver las afecciones en todo el personal, sin embargo se están empezando a presentar en personal que ya tiene alguna patología de la columna.

Características de una careta facial ideal

“Desgraciadamente, la mayoría del personal de salud, específicamente en enfermería, ya nosotros los vemos por patología de la columna, ya sea lumbar o cervical, entonces en ellos se va a ver más exacerbado estos eventos de dolor. Después vamos a tener segundo grupo de pacientes que va a ser los que nunca tuvieron dolor y cuando los interroguemos vamos a encontrar la relación con el uso de estas mascarillas faciales por periodos prolongados”, dice el doctor Flores.

Estos malestares son causados porque en la elaboración, no se considera en ellas el peso, la estructura y el soporte anatómico que deben tener, precisa.

“Para una protección óptima, el protector facial debe extenderse hasta debajo de la barbilla, lateralmente hasta las orejas y no debería haber ningún espacio abierto entre la frente y la pieza de la cabeza del protector”, dice el artículo del doctor Eli Perencevich.

Además el doctor Flores comenta que “la mascarilla ideal sería la que debería tener un soporte que distribuya el peso a nivel de la cabeza, no solo en la parte posterior de la cabeza y en la frente como es lo que normalmente hay”, pero aclara que aún no hay una careta que se adecue a la situación de Covid-19 porque aún no hay un estudio que indique el tipo de protector facial que deba usarse.

Protector facial es complementario

Muchas personas creen que el uso de protectores o máscaras faciales, sustituye el uso y protección de las mascarillas o cubre bocas, sin embargo, especialistas dicen que realmente son un complemento para ampliar la protección.

Aún existe la discusión de si existe la transmisión área por el tamaño del virus y por esta razón deben usar ambos equipos al momento de atención de los pacientes, porque mientras la mascarilla es un medio de protección para la mucosa oral, la careta facial o los lentes, es lo que te da protección a la mucosa ocular, porque la vía de ingreso es por la exposición del virus a la mucosa.

Además de las caretas, los demás equipos de protección también afectan levemente por la prolongación de su uso. Por ejemplo, el uso de lentes de protección pueden dañar el puente nasal y provocan erosiones y los hules de las mascarillas provocan las lesiones dérmicas.

