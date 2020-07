Así es como Centroamérica deja al descubierto la mentira del Minsa sobre los contagios semanales de Covid en Nicaragua

Las estadísticas sobre el comportamiento de la pandemia del Covid-19 en Centroamérica desmienten los números semanales que brinda la dictadura Ortega-Murillo acerca de la situación del país. Mientras en el istmo, en medio de fuertes medidas restrictivas en la población, a diario más de 200 personas por país se contagian de Covid-19, en Nicaragua el Ministerio de Salud dice que el virus solo infecta en promedio a 37 cada 24 horas, pese a que ni siquiera promueve el uso de las mascarillas ni el distanciamiento físico entre los nicaragüenses.

Un análisis comparativo realizado por LA PRENSA sobre la última semana reportada por el Ministerio de Salud de Nicaragua y lo registrado en los países vecinos en ese mismo periodo, revelan la fuerte contradicción de las cifras del orteguismo. En la semana del 7 al 14 de julio el Minsa dijo que registró solo 301 nuevos contagios y ocho muertos.

En esa misma semana, Guatemala contabilizó en dos ocasiones (9 y 14 de julio) 1,247 y 1,130 nuevos afectados, las cifras más altas de la región. Por su parte Costa Rica reportó, el 7 de julio, el número más bajo con 245 infectados, según cifras publicadas por las autoridades sanitarias de esos países.

Nicaragua contabilizó un acumulado hasta este 14 de julio de 3,147 casos y 99 muertes. Por su parte el informe del Observatorio Ciudadano, indicó que hasta el 15 de julio se reportó 8,508 casos sospechosos y 2,397 muertes por neumonía y sospechosa por Covid-19. No obstante, médicos independientes han señalado que las cifras del Observatorio incluso cuenta con un subregistro.

El doctor José Antonio Delgado, especialista en salud, señaló que este panorama regional refleja la falta de credibilidad y el manejo inapropiado de la pandemia por parte de los Ortega-Murillo, y sobre todo, el incumplimiento de las recomendaciones que han brindado los organismos internacionales de salud, lo que hace más difícil el control de la emergencia sanitaria.

«Es fácil pensar para los sistemas de salud centroamericanos, porque deducen fácilmente por las acciones, que el sistema de salud de Nicaragua no está cumpliendo a cabalidad las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ni de la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo en las medidas de no aglomeración, una campaña de contención, realización de pruebas y la veracidad de la información», declaró el doctor Delgado.

La región está viviendo un aumento de casos y los sistemas de salud, como el de Honduras, están al borde de sus capacidades. Sin embargo, el Minsa ha venido reportando en las últimas cuatro semanas, del 16 de junio al 14 de julio, 347, 349, 327 y 301 nuevos casos respectivamente, es decir, sin presentar una mayor variación. Mientras que las muertes no pasan de 10. No obstante, la curva permanece ascendente.

«La apreciación desde afuera de Nicaragua es que un Gobierno irresponsable, mentiroso, que denota un grado de indolencia para responder al clamor de la población, que lo que pide son cifras reales, ubicación de casos, tratamientos, dónde se realizan las pruebas de laboratorio (…) el Gobierno siguen siendo sinvergüenza», refirió el doctor Alejandro Lagos, especialista en salud.

¿Por qué no son creíble las cifras del orteguismo?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había alertado, a finales de junio, a los gobiernos que la región de las Américas sufriría un aumento de casos por contagio, por lo que recomendó reforzar las medidas de prevención y priorizar la realización de las pruebas para detectar el Covid-19.

Sin embargo, el régimen no adoptará medidas más drásticas, como la masificación de pruebas, el muestreo y foco de contagio, en lo que resta del año, según el Plan antiepidémico que presentó en junio, incluso cuando el gremio médico ha señalado que estas medidas serían clave para frenar la propagación del virus.

De hecho, el doctor Delgado señaló que las cifras del país no concuerdan con la realidad por tres escenarios: no se practica la cuarentena, sigue la convocatoria a aglomeraciones, y no hay una campaña de contención. «Estos tres aspectos son factores de riesgo alto para que en Nicaragua el Covid-19 impacte con más dureza, el problema de las cifras oficiales es que no reflejan la realidad, en términos de pandemia, el número más preciso de la enfermedad, de los casos, de la repercusión, del impacto, de la geografía, dónde y cómo se presentan los casos, entre más información tenga el personal médico y la población se enfrenta mejor a cualquier enfermedad», destacó el doctor.

La importancia de las pruebas

El doctor Rafael Amador, especialista en epidemiología, declaró que las pruebas para detectar con Covid-19 ayudaría en gran manera a frenar los casos de contagio porque esta determina los focos de contagio, y de esa forma se realizaría un mejor análisis de la situación.

«Las pruebas, basadas en estadísticas y muestreo, deben ser representativas de una población mayor, y de esta manera se hacen diferencias estadísticas que ayudan a los tomadores de decisión a entender por dónde anda el problema y de esa manera podés incidir efectivamente», dijo el epidemiólogo.

Ante el anuncio de la adquisición de cien mil pruebas por parte del régimen orteguista, las fuentes médicas se mostraron con esperanza al manifestar que esta podría ser la oportunidad para que Ortega inicie la lucha por frenar el virus, e hicieron un llamado unir fuerzas y a descentralizar las pruebas a laboratorios y centros médicos privados, para llevar a cabo la realización masiva de los test.

El epidemiólogo resaltó que si esa cantidad de pruebas se le da un buen uso y una buena distribución, entre hospitales, personal médico y población, ayudaría entender el comportamiento del contagio comunitario. «Si sabes utilizarla bien, sacar bien las muestras daría datos valiosísimo», recalcó el doctor Amador.

Para el doctor Lagos, la clave y única forma de contener la circulación de esta epidemia es precisamente haciéndole pruebas a las personas altamente sospechosas de coronavirus, realizando la debida prioridad a las personas que lo necesiten.

«La vitalidad en la contención del coronavirus radica en identificar los casos, es decir la gente infectada positivamente por Covid-19, y eso solo se logra por las pruebas rápidas. Si este Gobierno se debe al pueblo, debe actuar en pro del pueblo, en la salud», expresó por su parte el doctor Lagos.

Por su parte el epidemiólogo hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de seguridad porque el comportamiento en la región indica que el virus mantiene su fuerza, y si el panorama en el país indica una relativa calma es porque las personas están quedándose y tratándose en las casas.

