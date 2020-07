Las polémicas declaraciones de Kanye West sobre Kim Kardashian por querer ingresarlo en una clínica psiquiátrica

El rapero Kanye West ha estado estos últimos días en los titulares de todos los medios, primero al presentar su candidatura como presidente de los Estados Unidos, y ahora por unas polémicas declaraciones en su cuenta de Twitter, nada más y nada menos que contra su esposa Kim Kardashian, y su suegra Kris Jenner.

West lanzó oficialmente su campaña para las elecciones presidenciales de Estados Unidos programadas para el 3 de noviembr con su primer mitin electoral que se retransmitió en YouTube. Este momento ha sido muy comentado por el extraño comportamiento del cantante, quien habló sobre la esclavitud, la flexibilización del uso de armas porque, según él, «disparar pistolas es divertido». Al hablar sobre el aborto terminó llorando al recordar que casi “acabó” con la vida de su hija mayor, North West, cuando le propuso a Kim que abortara.

La postulación del cantante de 43 años se realizó en Charleston, Carolina del Sur, bajo la formación política autodenominada «Birthday Party».

Ver esta publicación en Instagram #2020vision #kanyewest Una publicación compartida de Kanye West (@kanyewestt_official) el 19 Jul, 2020 a las 2:39 PDT

Después del evento llegó lo peor. Kanye West tomó su cuenta de Twitter publicó mensajes que atacaban a Kim.

“Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré por salvar la vida de mis hijas ayer”, publicó. Es del conocimiento público que el rapero sufre de trastorno bipolar.

Después llegó otro tuit en el que afirmó que nunca iba a permitir que su hija mayor posase desnuda: “Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso es en Dios. Estoy en el rancho … ven a buscarme”. Agregando que «los hijos West jamás harán Playboy”. El mensaje fue acompañado de una fotografía en la que el productor musical aparece rodeado de sus cuatro hijos.

West children will never do playboy west pic.twitter.com/HkhaDSFGxD — ye (@kanyewest) July 21, 2020

Asimismo, en referencia a su carrera como político y que su esposa tendría que andar a su lado durante la campaña y de ganar se convertiría en Primera Dama dijo: «Amo a mi esposa. Mi familia tiene que estar junto a mi. Ya no es decisión de E! o NBC», mencionando al canal y estudio que producen el reality show Keeping Up With the Kardashians protagonizado por Kim Kardashian y su familia.

Y cuando parecía que todo estaba bien, llegó un mensaje a su suegra Kris Jenner: «Kris no juegues conmigo. Tú y ese tenés prohibido estar cerca de mis hijos. Ustedes intentaron encerrarme”. Los tuits fueron borrado un par de otras después, menos en el que afirma que sus hijos no posarían para Playboy.

Este lunes sorprendió nuevamente a sus seguidores al decir, en la misma red social, que por ahora está enfocado en la música.