Los perros tienden a estresarse durante la cuarentena por el Covid-19. Esto recomiendan especialistas

En diferentes ocasiones los organismos internacionales de salud han afirmado que no existen pruebas para considerar que los animales domésticos pueden transmitir la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, el Covid-19 a los humanos. Sin embargo algunos perros, gatos y tigres han dado positivo al virus.

Por esto, muchos dueños de perros se preguntan si pueden pasear a sus mascotas o si esto representa un riesgo de contagio. Aquí te explicamos por qué sí es importante darles paseos y qué recomiendan los expertos para hacerlo de una forma segura.

El veterinario Carlos Toruño comenta que los perros que no realizan paseos y no tienen espacio en casa para ejercitarse pueden sufrir de estrés, por lo que es recomendable sacarlos al menos dos veces por semana. Además manifestó que si hay alguien enfermo en la casa, lo que hay que evitar es que se acerque a los animales.

Para pasear a los animales es necesario que la persona encargada tome todas las mismas medidas de seguridad que para cualquier otra salida: uso de mascarillas, evitar el contacto físico con otras personas y evitar tocarse la cara. Al regresar a casa, desinfectarse los zapatos, lavarse las manos y si es posible darse un baño

Para los caninos, después de los paseos, el veterinario recomienda no usar químicos ni en la piel, ni en las patas y, solo de ser necesario, alcohol, porque esto puede afectar la salud del animal.

Señales de estrés

Indicó que algunas señales del estrés en los perros son cuando estos se orinan o defecan en lugares donde no acostumbran; cuando están inquietos y en raros casos se ponen agresivos.

“Nosotros los humanos comprendemos que si salimos nos podemos enfermar, ellos ven que no los sacan y no comprenden por qué. Por eso es bueno conseguirles juguetes y mantenerlos activos y cuidar mucho que no caigan en sobrepeso, cuidando la alimentación y hacerlo estar en movimiento”, detalla el especialista.

Por su parte la doctora María de Jesús Largaespada, pediatra epidemióloga, explica que no es un riesgo realizar paseos con los animales y que en otros países se han indicado medidas para esta actividad. “En España, si tenías mascotas, concretamente perros, porque los gatos no se sacan a pasear, te daban permiso de sacarlo diario, de lo contrario te ponían una multa. En Argentina, la semana que viene van a permitir que los paseadores de perros los saquen a pasear en horarios determinados sin coincidir con niños en áreas verdes ni los deportistas”, detalla.

La Organización Panamericana de la Salud recomienda «que los dueños de mascotas las sigan cuidando y mantengan la calma. El abandono de perros y gatos es inadmisible, y no es, bajo ningún concepto, la solución a la pandemia del Covid-19. Tampoco lo es el sacrificio de animales. Esta pandemia no es, ni puede llegar a usarse, bajo ningún concepto, como una justificación para practicar la matanza despiadada».