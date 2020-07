El diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez recurrió a los insultos contra la legisladora liberal Melba Martínez diciéndole que sufría de «una falla cerebral», por haber expuesto Martínez que los terrenos previstos para la construcción del nuevo hospital «Aldo Chavarría», en Managua, es de alto riesgo por las fallas sísmicas que hay en la zona.

Los diputados ante la Asamblea Nacional interrumpieron el receso parlamentario para sesionar de urgencia para aprobarle el préstamo de 20.1 millones de dólares con el Banco de Exportación e Importación de la India (Exim Bank) «para financiar el proyecto de Reconstrucción del Hospital Aldo Chavarría», que ejecutará el Ministerio de Salud (Minsa).

Ese hospital es donde se atiende a las personas con discapacidad física. Según la propuesta legislativa, el nuevo «Centro Nacional de Rehabilitación Aldo Chavarría estará ubicado en Reparto Belmonte, Managua, en el terreno antiguo hospital de referencia nacional Fernando Vélez Paiz». El área total de terreno es de 13,661,072 metros cuadrados, en carretera Sur, contiguo a la Embajada de Estados Unidos.

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Melba Martínez, quien es doctora, expuso en la discusión del préstamo que como bancada no se oponían a la construcción del nuevo hospital, pero identificó varios errores en el proyecto porque se indica que es una reconstrucción, pero luego que es una nueva obra. «Hay que aclarar cuál es la magnitud de la obra, si reconstruirán el edificio donde ya está ubicado el Aldo Chavarría o si es otro edificio en otra área», señaló la legisladora. Ahí actualmente funciona como central de ambulancias del Minsa.

Martínez también advirtió de la equivocación con el terreno seleccionado para el nuevo hospital. «Ya hay estudios geológicos suficientes que han dicho que esa área (seleccionada) tienen altas grietas, por eso el (nuevo hospital) Vélez Paiz fue construido en una zona diferente. Por ese riesgo es que creemos que esto sería tirar el dinero a la basura al hacer el Aldo Chavarría en un área que no es apropiada», expuso la diputada del PLC.

El nuevo Hospital Fernando Vélez Paiz fue construido en unos terrenos contiguo al Banco Central de Nicaragua (BCN), en la pista Juan Pablo II. Fue movido a ese sitio debido a que, de acuerdo a registros periodísticos, el alto peligro de que el anterior edificio,que estaba en Reparto Belmonte, colapsara por los constantes sismos que se registran en la zona. El nuevo hospital se inauguró en enero del 2018.

Wálmaro Gutiérrez recurre a los ataques personales

Las descalificaciones y los insultos es la manera en que los orteguistas siempre recurren para defender las leyes y préstamos enviados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que son aprobados de urgencia en la Asamblea Nacional. Ese comportamiento lo repitió el diputado Gutiérrez, quien es presidente de la Comisión Económica este martes 21 de julio, en la discusión de la línea del convenio de crédito con el Exim Bank de la India.

«Escuchando a una colega diputada (Melba Martínez) preocupada porque supuestamente se estaba pretendiendo (construir el hospital Aldo Chavarría) en una área con supuestas fallas sísmicas, no sabe que prácticamente todo Managua está en una falla sísmica. Me da la impresión que la falla no es sísmica, sino cerebral», insultó el diputado Gutiérrez a la legisladora del PLC. La dictadura viene prometiendo desde el 2014 reemplazar el Hospital Aldo Chavarría.

Sin dar argumentos técnicos que desmontaran los riesgos geológicos que tiene el terreno donde se piensa construir el nuevo Hospital Aldo Chavarría, Gutiérrez lo minimizó diciendo que por el hecho que Nicaragua «es proclive a la actividad sísmica» se va a dejar de edificar centros médicos. Pero sobretodo, según Gutiérrez, porque «los recursos no andan sobrando ni a nivel interno ni a nivel internacional», reconociendo las dificultades de la dictadura para obtener financiamiento de la cooperación externa.

El préstamo con el Exim Bank de la India lo aprobaron 75 diputados, 70 orteguistas y sus aliados de la bancada ALN-PLI-Apre. Los 13 del PLC se dejaron presentes en el sistema electrónico.

Calla sobre cobro de las pruebas del Covid-19

En sus ataques contra los del PLC, el orteguista Gutiérrez repitió el gastado discurso de que en los 13 años de dictadura de Ortega y Murillo «la salud y la educación dejan de ser una mercancía». Sin embargo, el presidente de la Comisión Económica calló sobre el hecho que el régimen a través del Minsa, cobrará 150 dólares por el examen del coronavirus Covid-19, a todo ciudadano que viaje fuera del país, una medida que en plena pandemia ha sido denunciada de recaudatoria y una forma de privatización del servicio.