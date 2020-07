El nicaragüense Alex Blandino fue uno de cuatro jugadores de los Rojos que doblaron su rodilla en protesta por racismo en Estados Unidos

El nicaragüense Alex Blandino y la súper estrella canadiense Joey Votto, se unieron a los dos jugadores de raza negra de los Rojos de Cincinnati, Amir Garrett y Phillip Ervin, al doblar sus rodillas durante el himno nacional, antes del juego de exhibición del martes ante los Tigres de Detroit, en el Great American Ball Park, de Cincinnati, como protesta ante el racismo sistémico en los Estados Unidos.

Los jugadores de los Rojos son el segundo equipo que hace este tipo de protesta, tras los Gigantes de San Francisco y recibieron el respaldo de sus compañeros de equipo y el mánager David Bell.

«Este es un grupo de personas de jugadores, entrenadores y personal que son extremadamente respetuosos y que constantemente buscan hacer lo correcto», dijo Bell después del partido. «Sé que esta situación es personal. Es emocional para todos nosotros. Quería que supieran que tenían mi apoyo».

Los jugadores de los Rojos estaban alineados de home a primera base. Mike Moustakas no se arrodilló, pero puso su mano izquierda sobre el hombre de Ervin. Lo mismo hicieron Cody Reed con Garrett y Sal Romano con Blandino, quien también tenía a su lado al mánager Bell.

Las protestas raciales en los Estados Unidos se avivaron en mayo pasado, tras el asesinato del ciudadano George Floyd, luego de ser arrestado por la policía en Miniápolis.

Votto incluso escribió semanas atrás, una columna de opinión en el diario The Inquierer, en apoyo a la lucha racial, pero en el caso de Blandino no se conocía un su apoyo público.

Para Blandino, nacido en California, de padre nicaragüense, fue una posición de valentía, al dejar saber lo que piensa del tema, pues aunque muchas personas aplaudieron el gesto de los jugadores, otros lo ven como una falta de respeto a las autoridades.

«Si todavía tengo su atención, sepa que apoyo totalmente a los militares. Es una pena que esto se muestre como una señal de falta de respeto ya que un veterano le aconsejó al líder de este movimiento que se arrodillara en lugar de sentarse. Por mucho que piensen algunos de ustedes su opinión sobre mis elecciones me afecta, no soy yo quien usa mi plataforma para impulsar mi opinión política ni es para mostrar mi apoyo en la organización Black Live Matter (que no tienen) «, dijo Garret en sus redes sociales.

Durante el segundo día del Summer Camp, los Rojos tuvieron una llamada Zoom para hablar de las relaciones raciales y duró cerca de dos horas, con un orador invitado, Tru Pettigrew.

«Siento que nos está uniendo porque podemos hablar sobre cosas incómodas juntas, y simplemente crecer y aprender de eso», apuntó Ervin.