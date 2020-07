Quién es Alyssa Nakken, la primera mujer coach en la historia de las Grandes Ligas

Los focos vuelven a estar en Alyssa Nakken, después de que en tan sólo seis meses, consiguiera por segunda vez hacer historia en la máxima organización del beisbol mundial. Nakken se convirtió la noche del lunes en la primera mujer en ser coach durante un partido de Grandes Ligas, cuando reemplazó a Antoan Richardson en los últimos innings del juego de exhibición entre los Gigantes de San Francisco y los Atléticos de Oakland. Anteriormente en enero del 2020, la estadounidense se había convertido en la primera entrenadora asistente a tiempo completo en la historia de las Grandes Ligas, después de que Gabe Kapler, gerente de la franquicia, la nombrase parte de su cuerpo técnico.

“Siento una gran responsabilidad, ser un ejemplo para niñas y mujeres que desean trabajar en el beisbol. Es mi trabajo ahora honrar a quienes me han ayudado a llegar donde estoy”, dijo Alyssa en febrero durante una entrevista vía MLB.com. Hoy en día, con la temporada por comenzar, después de estar programada para marzo, dirige frecuentemente sesiones con los jardineros y corredores de base, a pesar de que a título oficial es entrenadora asistente. Y con anterioridad a la noche de este lunes, cuando hizo su debut como coach de primera base en la victoria por 6-2 de los Gigantes, ya había desempeñado estas funciones en partidos de entrenamientos entre la misma escuadra.

Alyssa Nakken made history last night as the first-base coach for the @SFGiants. pic.twitter.com/oflOeGG3dI

— MLB (@MLB) July 21, 2020