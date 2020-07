El actor Brandon Peniche, su esposa embarazada y su hija dan positivo al Covid-19

Brandon Peniche, actor y presentador de televisión mexicano, se suma a la lista de famosos que han dado positivo al coronavirus, pero él no es el único también confirmo que su esposa, Kristal Cid, se contagió del virus lo que causa mayor preocupación en la pareja ya que ella está embarazada, tienen coronavirus.

La pareja dijo, en una transmisión por Instagram, que ellos se estaban cuidando mucho y que su únicas salidas fueron a un bosque a que Alessia (su hija) se subiera a un caballo. Agregaron que no iban ni a restaurantes, menos a realizar compras.

Según el actor fue hace un mes que comenzó a sentirse mal y aunque estaba cansado y fue a trabajar, «pero me sentía mal y entonces optamos retirarme un poquito, me hice dos pruebas en diferentes hospitales y me salieron negativas. Seguí con estos síntomas y mi doctor me decía que yo tenía covid, pero yo salía negativo en las pruebas, me hice una tomografía de tórax y salí todo bien. Hasta la tercera prueba fue que salí positivo”, expresó.

El presentador del programa matutino «Venga la Alegría» manifestó que no tiene olfato, ni gusto, así como dolor de cabeza. «Te sientes cansado, pero de ahí en fuera hasta el momento me está yendo muy bien, sOlo el martes sí me sentí muy mal diez minutos y después vuelves a estar bien”, dijo en una entrevista para De Primera Mano.

Peniche agregó que su hija Alessia también tiene covid-19. “No le hicimos la prueba, pero le dio temperatura y la llevamos a vacunar y al otro día le dio temperatura, tenía diarrea y pues ya traía el virus. El pediatra dijo que tenía covid”.

Sobre su esposa expresó que tiene los síntomas más fuertes. Ella tiene cinco meses de embarazo. “Ella sí está más enferma, a ella le pegó un poquito más fuerte que a mí. En caso de que se vaya a otro nivel ya la pueden medicar por el tiempo de gestación que tiene, ella está acostadita y yo me encargó de la bebé”, finalizó.