Byron Bonilla confiesa el verdadero motivo de su salida del Saprissa

El paso de Byron Bonilla por el Saprissa será recordado por papel decisivo en la semifinal. El granadino entró a cambiar el partido de ida ante Cartaginés, su nuevo club, participando en dos de los cuatro goles demostrando que tenía la calidad de estar ahí o en cualquier otro club. Todo apuntaba a que terminaría su último año de préstamo —pertenece al Sporting FC—, sin embargo una semana después anunció su salida, tras dos torneos.

Bonilla confesó que no quería salir del Saprissa, pero sintió que por los refuerzos de la siguiente temporada no tenía un lugar. «Busco un lugar donde mi familia esté bien principalmente, que es lo que me interesa, donde tengo oportunidad de jugar para mostrarme. No pienso llegar a un equipo a estar sentado sabiendo que tengo mucho que mostrar. Ahora me toca hacerlo en Cartaginés», señaló en una entrevista en el programa Vis10n de Radio Columbia.

Trabajó para cumplir

El reconocido exjugador costarricense, Alonso Solís, destacó la incidencia de Bonilla en ese duelo y consideró que ahí probó su potencial para seguir en un plantel importante del futbol costarricense. «Estaba deseando entrar, era de esos partidos que querés estar adentro y jugarlo todo. Cuando me tocó, entré iluminado y aporté ese granito de arena», apuntó el seleccionado.

Solís preguntó si ese día tuvo un desahogo o se quitó un peso de encima y Bonilla descartó ambos calificativos. «Trabajé durante toda la temporada para estar al nivel o mejor que muchos compañeros, porque me conozco sé lo que trabajo, simplemente estaba deseando entrar para aportar. Cuando terminó el partido me acordé de amigos que me decían que estuviera preparado, que me iba a tocar, y gracias a Dios lo estuve y estaba feliz por el estábamos más cerca de la final».

La visión de Centeno

Alonso Solís, reconocido exjugador costarricense y figura del programa la Vis10n del 10, reveló una conversación que sostuvo con Walter Centeno y Allan Alemán cuando vio jugar por primera vez a Byron Bonilla en Municipal Grecia a inicio de 2019.

“En el mano a mano no se la quita nadie, usted tiene que darle dos o tres marcas. Es muy habilidoso. Es bastante bueno, te pinta la cara con quien sea”, recordó Solís que le dijo Centeno en ese momento.

Bonilla debutó en la Primera División costarricense, gracias a Centeno. Bonilla llegó a petición del técnico costarricense, tras dirigirlo en Grecia en inicio de 2019. Al finalizar el torneo (mayo), Centeno pasó al Saprissa y lo pidió como uno de sus refuerzos.