Lo echaron de Francia, lo acusaron de extorsión y ahora le elogian para que vuelva a la Selección

En 2015 un amigo de Karim Benzema le dijo que tenían videos sexuales de su compañero de la Selección de Francia Mathieu Valbuena. Según relató el abogado de Benzema en los tribunales, el delantero del Real Madrid le dijo a Valbuena de la situación y le recomendó que pagara para evitarse el escándalo. El caso se destapó y desde el 2015 está la pelea en los tribunales porque a Benzema se le acusa de haber sido parte de los extorsionadores. A partir de ahí a Benzema lo desecharon de la selección aún cuando él juraba ser inocente. Siempre fue ignorado y hasta los galos consiguieron un Mundial sin él.

Sin embargo, recientemente el presidente de la Federación de Francia, Noël Le Graët, elogió al delantero merengue, interpretándose como un guiño de ojo para su vuelta al equipo nacional. «Benzema ha completado la mejor temporada de su carrera. Ha estado excepcional con el Real Madrid. Ya he felicitado a Zidane, que es su entrenador. Ahora mismo es uno de los mejores. ¿Si es el mejor? No me corresponde juzgarlo porque no he visto todos los partidos».

El Gato como se le conoce a Benzema, respondió a esas declaraciones: «Prefiero reírme», escribió en su cuenta de Twitter. Y es que desde que lo cesaron ha intentado regresar hasta que se hartó y anunció que se retiraba oficialmente al no ser convocado, a pesar de su gran rendimiento. Además, insinuó que la Federación Francesa lo dejara jugar con otra Selección Nacional, la cual podría ser Argelia que es la nacionalidad de sus padres. No obstante, para conseguir ese anhelo tendría que renunciar a ser francés y nacionalizarse por el nuevo país. En Francia como en Estados Unidos no se permite tener doble nacionalidad, a los 18 años exigen a decidirse por un pasaporte.