Contracrónica: Chinandega no merece a Jesús Garrido… ¿Ya hay que darle el título al Bóer?

Hasta los fuertes tigrillos a veces padecen de hambre. A Chinandega se les olvidó cómo empujar carreras, el picheo perdió la brújula cuando tenían en frente a una pesada Tribu, el mejor picheo en números del Pomares se hundió tras chocar con el iceberg dirigido por Ronald Tiffer. Solo hubo una excepción, Jesús Garrido, quien siempre que se sube a un montículo es un muchacho iluminado por el cielo, no importa que la noche sea oscura, Garrido brilla con luz propia. Si pudo vencer en 2017 el Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno el cual su mismo sistema inmunológico ataca al sistema nervioso, un “suicidio” doloroso, podía sortear a cualquier oponente. Las estadísticas dirán que perdió una de sus tres salidas en los playoffs sin alcanzar un solo triunfo, cuando amarró con sus picheos a la Costa y Bóer. No hay duda, Chinandega no lo merece.

Ronald Tiffer se frota las manos porque sabe que el título está cerca. La barrida a Chinandega es la confirmación que el Bóer es un equipo sin fisuras. Tiffer se daba el lujo ahí sentado en el dogout del Tijerino Mazariego de sacar su catálogo de lanzadores, colocarse un palillo en la boca y pasar páginas una y otra vez hasta decidir a quién usaría, como si fuera un álbum Panini. Juan Bermúdez, Gerald Rojas, Braulio Silva, Jimmy Bermúdez. Utilizó a cuatro para terminar de degollar a los occidentales y todavía le quedaron engavetados Luis Castellón, Róger Marín, Bryan Torres, Edward Jiménez entre otros.

¿Se acabó la magia de Vicente Padilla? El exGrandes Ligas no sabía qué hacer para frenar a la Tribu y hacer que su equipo reaccionara. Sentó a Jimmy González y puso patas arriba la alineación esperando lo imposible. Su clamor no fue escuchado y le cayeron las tribulaciones. Sus relevistas no fueron capaces de mantener el ritmo de Garrido. No obstante, si algo mostró en este campeonato el timonel chinandegano fue una capacidad para hacer germinar árboles en el desierto. Tomó un equipo perdedor y los encaminó al sendero del triunfo en menos de un año.

¿Ya hay que darle el título al Bóer? Si algo tiene el beisbol es que le gusta tapar bocas y dejar en ridículos los pronósticos. El año pasado en Grandes Ligas no fue campeón ni Yanquis ni Dodgers ni Houston, a pesar de tener los mejores equipos, aunque seguirán siendo favoritos. Si seguimos la teoría ni Dantos ni Estelí tienen la artillería capitalina ni esa profundidad en el picheo, pero al beisbol le gusta… Un punto aún más a su favor será que los lanzadores estarán descansados. Será la tercera final de manera consecutiva, sin duda, es un equipo exitoso, pero nadie aplaude a los segundos lugares y menos cuando sos el Bóer. En ese conjunto si no se gana se fracasa.