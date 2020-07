Daniel Ortega tuvo Covid-19, afirma su consuegro «Lolo» Blandino

Daniel Ortega ya estuvo contagiado de Covid-19, reveló este viernes el empresario José Dolores Blandino en el programa La mesa redonda con el periodista Sergio Marín. Blandino es conseguro del dictador, aunque políticamente opositor.

«Lolo» Blandino aseguró que su hija, Xiomara Blandino, pareja de Juan Carlos Ortega Murillo, también estuvo con el virus. Justamente por eso no pudo estar con sus hijos el Día de las Madres porque estaba con la enfermedad.

“Es una enfermedad que yo sé que llegó a El Carmen, te lo digo aquí, llegó a El Carmen y no tengo por qué ocultarlo, mi hija tuvo todos los síntomas que tiene el Covid, fue atendida. Mis nietos estuvieron el 30 de mayo en mi lugar, en mi casa, porque el Día de las Madres no pudieron compartir con su mamá porque tenía Covid. Aunque no se hacen prueba de Covid entonces no podés decir que es Covid, pero todos los síntomas los tuvo. Igual Daniel Ortega. Daniel Ortega también lo sufrió, no tengo por qué ocultarlo. Por eso es que cambiaron de actitud, porque a toda la custodia de El Carmen también les dio. Así tenemos un gobierno que hasta que lo siente en carne propia existen los cambios y empezamos a ver… No me gusta hablar de El Carmen pero ya lo dije”, dijo Blandino en la entrevista con Marín.

LA PRENSA quiso comunicarse con Blandino por teléfono pero no atendió la llamada y después apagó el teléfono.

Ortega con mascarilla

El dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo aparecieron el pasado 19 de julio en conmemoración del 41 aniversario de la Revolución Sandinista, utilizando mascarillas en medio de un acto privado y rodeado de la Juventud Sandinista. Esta es la primera ocasión en que Ortega y Murillo portan una mascarilla.

Sin embargo, en su discurso minimizó la pandemia del Covid-19. Según datos del Ministerio de Salud en Nicaragua se han registrado 108 muertos por Covid-19 y 3,439 contagios. Sin embargo las cifras extraoficiales son mucho más altas. El Observatorio Ciudadano afirma que al 15 de julio se han registrado 2,397 muertes sospechosas por Covid-19 y 8,508 casos de personas contagiadas.