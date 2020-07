Corea del Norte en «urgencia máxima» por coronavirus

Un primer caso «sospechoso» de coronavirus fue señalado este domingo (hora local) en Corea del Norte, que se halla en «emergencia máxima» según anunció la agencia de noticias oficial KCNA.

Se trata de una persona que «regresó el 19 de julio después de haber cruzado ilegalmente la línea de demarcación» que hace las veces de frontera con Corea del Sur, según KCNA. Pyongyang aseguraba antes que no tenía ningún caso de coronavirus y las fronteras del país permanecen cerradas.

Se trata de una persona que «regresó el 19 de julio después de haber cruzado ilegalmente la línea de demarcación» que hace las veces de frontera con Corea del Sur, indicó la agencia norcoreana.

Lea además: Jair Bolsonaro confirmó que ya no tiene coronavirus

KCNA describe a la persona sospechosa de estar infectada como «un fugitivo que fue al sur hace tres años» y fue encontrado en la ciudad de Kaesong, en la frontera con Corea del Sur.

«Fue inicialmente sometida a una estricta cuarentena, y todas las personas (…) que han estado en contacto con ella y aquellas que han ido a esta ciudad durante los últimos cinco días están siendo investigadas a fondo», dijo KCNA.

North Korea locked down a city near its border with South Korea after it found a person who may be infected with the coronavirus, KCNA reports https://t.co/cXoOyU60Dx

— Bloomberg Asia (@BloombergAsia) July 25, 2020