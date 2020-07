Pandemia de Covid-19 sin tregua y con rebrotes en el mundo

La pandemia del coronavirus sigue azotando al mundo y además de casi 16 millones de contagios y más de 640.000 muertos, deja una estela de penurias y desconfianza.

Brasil es el país latinoamericano más afectado por el COVID-19 con casi 2,4 millones de contagios y más de 86.000 decesos, pero el azote es muy desigual en este territorio de 212 millones de habitantes. En algunos países apenas comienza y en otros se estabilizó tras dejar miles de muertos.

Lea además: Corea del Norte en «urgencia máxima» por coronavirus

Por primera vez desde que surgió la pandemia, esta semana se diagnosticaron más de 280.000 de contagios en el mundo en 24 horas, cifra que obliga a los gobiernos a intensificar las restricciones y que generan desconfianza en las autoridades, según un estudio divulgado el sábado.

As long as #COVID19 is circulating, we are all at risk. That’s why we’re asking everyone to treat the decisions about where they go, what they do and who they meet with as life-and-death decisions – because they are. pic.twitter.com/ALeUcT1uv4

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 25, 2020