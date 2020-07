¡Golazo de campeón! Cristiano Ronaldo asegura el noveno título consecutivo de la Juventus

Es verdad que no enamora, que no apabulla, que su juego está lejos de ser atractivo, que sus figuras no están viviendo sus mejores momentos, que las últimas semanas no han sido las mejores… pero la Juventus derrotó a la Sampdoria (2-0) y se proclamó campeona de Italia ¡por novena temporada seguida!

La derrota ante Udinese del jueves (2-1) cuando ya le valía ganar para ser campeona sirvió de advertencia a un equipo que lo tenía en la mano: le servía ganar uno de los tres partidos que restaban para ser coronados campeones de Liga. A la segunda fue la vencida y la 36ª Liga -según sus cuentas- ya descansa en las vitrinas del Allianz Stadium de Turín.

El partido, más allá de lo histórico de la conquista del título, tuvo tres grandes malas noticias para el conjunto de Sarri: las lesiones de Danilo y, sobre todo, Dybala, en la primera mitad y De Ligt. Esas tres lesiones, sobre todo la del argentino y el central neerlandés, pueden complicar el desarrollo de la Juve en la Champions, aunque todo apunta, a priori, a sustituciones por precaución para evitar males mayores por lesiones musculares.

Esas dos sustituciones permitieron el alargue de 7 minutos en la primera mitad… y ahí llegó el tanto de Cristiano Ronaldo, una jugada preparada de en tiro libre definida a segunda toque. En el portugués disparó la marco y el rechace la cayó a Federico Bernardeschi. Después falló un penalti que lo pudo acercar a la lucha por el liderato de goleo con Immboli.