Periodismo en Nicaragua: entre amenazas de decapitación, llevarse dos vehículos de una radio e impedir cobertura

El orteguismo continúa asediando al periodismo nacional, ensañándose nuevamente contra radio Darío, en León; el periodista de Nicaragua Actual, Gerald Chávez; así como en contra de la periodista de radio La Costeñísima, en Bluefields, Suyen Sánchez.

Radio Darío cercada por policías nueve horas y media

La Policía de León mantuvo cercada a la radio Darío durante nueve horas y medio, este sábado, durante lo que aparentaba ser un retén para el control del tráfico, pero que se convirtió en una forma de asedio a la radio, de donde nadie salió ni entró durante el tiempo que perduró la presencia policial.

#RadioDario 🎧|| Esta vez el operativo policial 🚓 fue más allá del asedio, Fidel Domínguez ordenó el arribo de una grúa para ocupar dos vehículos; una motocicleta y un automóvil propiedad de colaboradores de la empresa radial. Lee aquí 👉🏾https://t.co/lq0r05RPdL — Radio Dario 89.3 (@RadioDarioNi) July 26, 2020

Lo que terminó de evidenciar el asedio fue que cerca de las 10 de la noche, siempre de este sábado, los policías llevaron una grúa y se llevaron dos vehículos que estaban en la entrada de la estación radial, una camioneta de un hermano del propietario de la radio, Aníbal Toruño, identificado como Juan José Toruño, y una moto de un colaborador de la emisora.

Además, denunció Anibal Toruño, la presencia policial fue desmedida, patrullas, antimotines, el propio jefe de León, comisionado Fidel Domínguez, y hasta «paramilitares» estaban en el supuesto retén, el cual cubría toda la cuadra donde está ubicada la emisora, incluidos los dos andenes.

De la radio nadie salió durante la presencia de la Policía, ni siquiera cuando se estaban llevando los vehículos, porque cualquiera que lo hubiera hecho estaría preso ahorita, indica Anibal Toruño. Tampoco ningún policía se personó ante la radio.

Los asedios a Rrdio Darío están desde 2018, cuando fue quemada. Además, Toruño ha sufrido persecución. Le quitaron una camioneta y la Policía se la entregó al banco con que tiene prendado el automotor el periodista. El banco se la entregó a él. En la actualidad, Toruño también se enfrenta a sentencias que lo obligan a pagar sumas de dinero de casos que, según él, son «prefabricados», con la complicidad de jueces orteguistas.

Una tumba para Gerald Chávez

El periodista Gerald Chávez, quien se encuentra exiliado en Costa Rica, denunció que este sábado a su casa en Nicaragua, en El Rosario, Carazo, llegó un desconocido preguntando por él. El desconocido dejó un sobre con una carta y una memoria USB dentro y le dijo al esposo de una sobrina de Chávez: «Aquí le mandan, él ya sabe». El desconocido andaba a pie, pero vecinos del periodista aseguran que en otra calle había un carro esperando por él.

Este mismo sábado, Chávez tenía tres días de estar en la frontera tica con Nicaragua, haciendo un reportaje y ese mismo día por la noche él regresó a la capital costarricense, San José.

En el transcurso de este sábado, Chávez también recibió un video, en su cuenta de Facebook, en el cual se simulaba la forma en que lo decapitaban a él y le decían que le tenían un lugar en el cementerio y que mandarían su cuerpo «en pedacitos» a su mamá, a su papá y a su hermana. A Chávez le llamó la atención que conocen el nombre de su madre y que el video estaba editado.

Por la noche, cuando él llegó a su casa en San José, se comunicó con su familia en Nicaragua y le hablaron de la carta. La abrieron y leyeron que lo amenazaban de muerte.

Chávez recordó todas las amenazas que él ha recibido desde 2018, lo cual lo obligó a exiliarse en Costa Rica porque le informaron que su expediente se encontraba en las oficinas del comisionado Fernando Borge, en los mismos días en que la Policía se llevó presos a Miguel Mora y a Lucía Pineda Ubau.

También, la casa de su familia en El Rosario ha sufrido el asedio de la Policía Orteguista.

No me van a callar, pese a sus amenazas. Sigo haciendo periodismo, sigo diciendo la verdad. Ya sé que los sandinistas son asesinos. pic.twitter.com/eDQAEyg7kk — Gerall Chávez (@GerallChavez) July 25, 2020

Más que él, a Chávez le preocupa la seguridad de su familia en Nicaragua, aunque reconoce que en Costa Rica también hay fanáticos orteguistas.

Policía impide labor de periodista Suyen Sánchez

Este viernes pasado, en Bluefields, la periodista Suyen Sánchez fue impedida de ejercer la labor periodística cuando reportaba un hecho de sangre.

Ese día ella cubría un crimen cuando el jefe de la Policía de Bluefields, comisionado mayor Luis Valle, a través de empujones intentó quitarle o botarle el teléfono celular con el cual hacía grabaciones, reportó el medio TLCaribe y Radio La Costeñísima.

«Estando en la escena, de repente una persona grita que había un muchacho que estaba armado, entonces la Policía sale corriendo, yo salgo corriendo para grabar cuando agarraran al muchacho. Llego al lugar donde lo tienen, proceden a capturarlo, a quitarle. en ese momento llego el comisionado, pero por la parte de atrás, por mi espalda, y ya me viene empujando, y me viene diciendo que me salga, que me quite de ahí… me quiere botar el celular», denunció Sánchez.