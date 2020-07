Grandes misterios sin resolver sobre el nuevo coronavirus y la Covid-19

A siete meses del inicio de la pandemia de Covid-19, todavía hay más preguntas que respuestas. Mientras los científicos siguen investigando, estos son cinco misterios y un “milagro”.

Baja letalidad en Japón

Japón tiene más ancianos per cápita que cualquier otro país y sus habitantes se concentran en ciudades densamente pobladas. Además, no ha establecido un confinamiento severo; pero su tasa de mortalidad ante la Covid-19 es baja. Todavía es un misterio por qué. Diversas teorías apuntan a que podría haber un “factor X” que protege a los japoneses, o bien, que los modales de la población nipona, poco acostumbrada a los besos y los abrazos, han sido beneficiosos. Por otro lado, aunque la medida de quedarse en casa no era obligatoria, la mayoría de la gente lo hizo. Y encima de eso, Japón tiene las tasas más bajas de enfermedad coronaria y obesidad en el mundo desarrollado. Pudo ser que el país fue inteligente o que tuvo suerte. No se sabe.

Hombres más afectados

Más hombres que mujeres mueren por coronavirus. En España representaron el 70 por ciento de los ingresos a UCI y el 60 por ciento de las muertes causadas por la Covid-19. Una de las hipótesis apunta a que los hombres padecen más enfermedades crónicas de base que las mujeres. Otra explicación podría ser la ACE2, una enzima que es la puerta de entrada que el virus utiliza para colarse en las células humanas. Investigadores de los Países Bajos descubrieron que esta enzima es más abundante en hombres que en mujeres. Y no solo se encuentra en los pulmones, también en el corazón, los riñones y los tejidos que recubren los vasos sanguíneos.

Los números de China

El número real de muertes por coronavirus en China podría ser diez veces más alto de lo que muestran las estadísticas del gobierno. Investigadores estadounidenses usaron la actividad de los crematorios y las funerarias en Wuhán para tratar de calcular números exactos y encontraron que la ciudad donde comenzó la pandemia puede haber quemado entre 800 y 2 mil cuerpos cada día en la segunda semana de febrero de 2020, cuando el número oficial de muertes en esas mismas fechas, en toda China, fue solo de alrededor de 700. Para el 23 de marzo, 36,720 personas podrían haber muerto y haber sido cremadas en Wuhán, calcularon los investigadores. Hasta este viernes 24 de julio los números oficiales de China afirmaban que solo 4,653 personas habían muerto por Covid-19 en ese país.

Inmunidad, ¿sí o no?

No está claro si las personas que ya tuvieron la Covid-19 generan verdadera inmunidad ante el nuevo coronavirus. Los pacientes que se recuperan podrían perder su inmunidad al cabo de unos meses, afirma un estudio publicado el pasado lunes 13 de julio. Un equipo de investigadores del King’s College de Londres examinó los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con el coronavirus y su evolución en el tiempo. Un 60 por ciento dio una respuesta “potente” ante el virus en las primeras semanas tras la infección. Pero solo el 16.7 por ciento mantenía un nivel alto de anticuerpos neutralizadores de Covid-19 después de tres meses y algunos de ellos ni siquiera tenían una cantidad detectable en la sangre.

¿Tiene que ver el clima?

No hay una respuesta precisa, pero un estudio publicado en junio afirma que la temperatura y la humedad juegan un papel importante en el tiempo que tardan las gotitas del coronavirus en secarse después de toser o de estornudar. Según este trabajo, una temperatura ambiente más alta ayudó a secar las gotas más rápidamente y redujo drásticamente las posibilidades de supervivencia del virus. Sin embargo, en los lugares con mayor humedad, la gota permaneció más tiempo en las superficies y las posibilidades de supervivencia del virus mejoraron. Otros estudios sugieren que los coronavirus sobreviven mejor en superficies a temperaturas más frías. También se espera que el virus sobreviva congelado, hasta a 20 grados centígrados bajo cero.

Caso Vietnam

Hasta este viernes 24 de julio, Vietnam, un país en vías de desarrollo con una población de 95 millones de personas, solo había reportado 413 casos de coronavirus y ninguna muerte, pese a que comparte frontera con China, el país donde comenzó la pandemia. Le llaman el “milagro” vietnamita. Se cree que el éxito abrumador del país asiático contra el virus es que los vietnamitas no lo subestimaron. Desde mediados de marzo, establecieron cuarentenas para todo el que entrara al país y se cancelaron todos los vuelos internacionales. Se impusieron confinamientos, controles en locales públicos y un programa intensivo de pruebas. Luego de eso las principales estrategias del gobierno de Vietnam han sido aislar a las personas infectadas, sometiéndolas a cuarentenas forzadas, y rastrear agresivamente a todas aquellas con las que han tenido contacto.

