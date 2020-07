La historia del futbolista que regala comida, ropa y zapatos a niños de la calle

Jorge Betancur mira un niño en la calle de Estelí pidiendo comida o drogándose y se transporta a su niñez en Colombia. “Me da mucha tristeza eso y me pongo a pensar cuando salí de mi barrio, lo que viví hace 15 años lo estoy viendo acá”, señala el jugador del Real Estelí que nació en un barrio marginal del municipio de Supía Caldas, donde se crece rodeado de drogas y delincuencia.

Puede interesarte: La primera gran lección del equipo que inspira nombre y lema en club colombiano

El camino de los vicios y la perdición es el destino de muchos niños y muy pocos como Betancur lograron cambiarlo. “Crecí en un ambiente así y logré salir adelante gracias a Dios y el futbol, que me cambió la vida y me ha dado todo lo que tengo”, confiesa el volante, quien aseguró pasó hambre a los 15 años, cuando estuvo en la casa club de un equipo en Medellín. “Ahí no te dan buena comida y pasas necesidades, pero nunca le dije a mi familia que la pasaba mal para no preocuparlos”.



Betancur cuenta que ha visto a niños en la calle de Estelí desde hace cuatro años que llegó al país. “Me parte el alma ver a un niño aguantando hambre, sin ropa, con frío. Como salí de un barrio así, de un país así: humilde, pobre, entonces agarro esos niños, les doy comida, ropa, zapatos, trato de sacarles una sonrisa porque a mí me llena de alegría el corazón”, revela el jugador de la Selección de Futbol desde 2019, cuando se nacionalizó.

Además lea: La dura caída de Roberto Arriaza: De disputar título mundial de boxeo a caer preso por robo en seis meses

Celebra título con ellos

El volante del Tren del Norte manifestó que desde 2016 les da monedas a los niños para que compren comida o les lleva a un lugar para darles, si en su casa no cocinó mucho. “Si les veo muy sucio o con la ropa mojada, los llevo a comprar ropa. Llegó un momento que dejé de darles dinero porque los veía con el tarro de pega. Les dije que si los vía en su sano juicio les daba comida y ropa, y así empezaron a dejar eso”.

Betancur celebró junto a dos niños de la calle, Kevin y Osman, el título conseguido con el Estelí en el Apertura 2019. A Kevin le tuvo un cariño muy especial porque se lo llevó a vivir con él por casi un mes a finales de 2019. “Me lo llevé donde vivo porque me nació, él dormía en la calle, pasando frío y se drogaba. Pero le dije que si lo hacía o me robaba no lo dejaba entrar más a mi casa”, señala.

Los lleva a rehabilitación

En diciembre, el seleccionado aseguró un techo para el niño antes de viajar de vacaciones a Colombia. “Me doy cuenta que había un centro de rehabilitación para niños (Don Divino), hablé para que se quedara ahí y lo aceptaron sin ningún problema. Ahora ahí estudia y trabaja. Lo visito cada vez que puedo, le llevo comida y zapatos”, relata el futbolista.

El jugador del Estelí señaló que enero de 2020 habló con el responsable del centro para que hospedara a otros tres niños que se encuentran en iguales condiciones. “Vengo de un pueblo pobre donde no hay muchas oportunidades y gracias a Dios y al futbol puede salir adelante. Solo trato de ayudar un poco en lo que puedo a esos niños”.