Los elogios del mánager de los Yanquis a la buena presentación de Jonathan Loáisiga

El mánager de los Yanquis, Aaron Boone, se expresó complacido con la primera salida del lanzador nicaragüense Jonathan Loáisiga, quien trabajó a todo vapor contra los Nacionales de Washington este domingo, tolerando dos hits y una carrera, mientras propinaba tres ponches y daba una base en tres episodios.

“Estuvo realmente bien, atacando. Se sintió muy cómodo en la zona de strikes. Yo estaba nervioso porque Trea Turner estaba teniendo un buen turno al bate al inicio y Loáisiga tuvo que hacer once o doce lanzamientos. Para mí fue bueno ver que estaba tirando muchos strikes, pero por otro lado, estaba tirando muchos picheos”, indicó Boone, a Marly Rivera de ESPN.

Precisamente Turner, a quien ponchó en la primera entrada con once disparos, el último de ellos a 99 millas y a la esquina de afuera, le disparó jonrón en el tercero sobre un sinker a 97 millas, alto, pero en el extremo de la esquina interior del plato y fue el único daño sufrido en la jornada.

“Tuvo un segundo inning limpio y al final lo malo fue el jonrón, pero quitando eso, pienso que lanzó muy bien, tuvo buenos cambios de velocidad en el lugar correcto y eso era justo lo que nosotros necesitábamos. Primera vez que sale, tres innings, una carrera, yo lo firmo”, indicó el timonel de la tropa neoyorquina.

Loáisiga trabajó el domingo como “opener” o abridor ocasional, una modalidad que consiste en abrir juegos con un relevista y que fue utilizada en veinte oportunidades el año pasado por los Yanquis, quienes registraron 13-7 con ese método. Justamente el ganador de ayer, Chad Green, fue usado 15 veces en ese papel en el 2019.

Cuando Rivera consultó a Boone, qué le gustó de ese rol para Loáisiga, el timonel fue aún más explícito sobre las características del veloz tirador pinolero, quien aunque asignado al bullpen, hará también trabajos de abridor cuando las circunstancias lo ameriten.

“Él tiene material élite que lo puede usar contra cualquier line up, especialmente contra derechos y zurdos. Realmente no es importante si es zurdo o derecho, él no necesita un acomodo. Cuando está encendido puede enfrentarse a cualquier line up. Eso es lo que nos gusta de él y por eso nos gusta que a veces abra juegos en estas situaciones porque sabemos que nos puede dar varios innings y nos dio los 50, 51 pitcheos que necesitábamos”, indicó.

Boone de igual manera se refirió con entusiasmo a la mejoría de Loáisiga en su habilidad para lanzar strikes, pero también, al hecho de que ha agregado su recta de dos costuras a su repertorio. Este disparo viaja a 96-97 millas, pero con mucho movimiento, como si al final buscara las manos del bateador.

“Es un lanzador con cuatro disparos plus, porque su recta de dos costuras es un elemento real en su repertorio. Así que ella, agregada a su recta de cuatro costuras, curva y cambio, harán de él un lanzador de mucha utilidad para nosotros”, agregó el mentor neoyorquino al Daily Record.