Por no usar mascarilla: Jugador de los Dantos multado y un árbitro suspendido

La Comisión Nicaragüense del Beisbol Superior (CNBS) dio a conocer la multa económica a un jugador de los Dantos por no usar mascarilla durante el juego del sábado ante Estelí y al árbitro del desafío lo suspendió por no aplicarle las medidas de salud estipuladas para esta fase del Campeonato Nacional.

«En el juego del pasado sábado 25 de julio en la ciudad de Estelí, al momento de batear el jugador William Rayo, este no utilizo la mascarilla, y el árbitro principal Nelson Laguna, no aplico el Protocolo Sanitario tipificado en el Comunicado No. 56, por lo que la CNBS le aplica la multa a William Rayo por el incumplimiento de esta disposición», señala el comunicado.

La CNBS explicó en la misma nota de prensa que el árbitro principal está suspendido del Campeonato por el incumplimiento del Protocolo Sanitario y la no aplicación del numeral 3) del Arto. 13 del Sistema de Competencia. «La CNBS, les notifica a todos los equipos, que a partir de la fecha no habrá amonestación, desde el primer inning quien no se presente a batear con la mascarilla será multado».

No es recomendado

El doctor José Antonio Delgado, experto en salud pública, expresó que es incorrecto el uso de mascarillas para hacer ejercicios y que lo mejor forma de evitar los contagios es no jugar. «El proceso de la inspiración y espiración debe estar libre de todo obstáculo y al usar mascarilla hay una barrera en ese proceso. Cuando una persona hace actividad física, requiere una mayor cantidad de oxígeno a los pulmones para que se distribuya en el torrente sanguíneo, por lo tanto, no es conveniente su uso en ese sentido, porque además de reducir la capacidad de respirar, el sudar humedece más rápido la mascarilla y dificulta aún más la respiración y genera la proliferación de microorganismo que generan otros problemas. Por ejemplo, se ha visto que el uso prolongado desarrolla mucho acné porque hay un proceso de proliferación de bacterias en la piel y te genera un daño», señaló.