Empieza la ilusión de Qatar 2022: Así será el camino de Nicaragua

Concacaf, máxima organización del futbol de Centroamérica y el Caribe, publicó hoy un calendario internacional masculino actualizado, mismo que incluye un nuevo formato para la Clasificación de las selecciones de la región a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en la cual Nicaragua entrará en participación desde la primera fase. Compuesto por tres rondas, el nuevo formato brindará siempre a todas las naciones participantes, los mismos tres boletos directos al torneo; más un pase a repechaje.

Las eliminatorias para el próximo mundial estaban previstas a iniciar en septiembre del 2020, sin embargo la pandemia había tenido como consecuencia, la suspensión indefinida de estos encuentros. No obstante con la publicación de Concacaf, la Azul y Blanco vuelve a jugar en octubre y la federación deberá definir seleccionador a más tardar el próximo mes; proceso que dentro del organismo nicaragüense llevaban con paciencia con el objetivo de tomar una mejor decisión, debido a que anteriormente la selección no disputaría un partido hasta 2021.

Definición del nuevo formato

La Primera Ronda contará con 30 selecciones, mismas clasificadas del sexto al 35 puesto, según el último Ranking FIFA, publicado el 16 de julio del 2020, y donde entra nuestra selección mayor de futbol. Mediante un sorteo, los 30 países serán divididos en seis grupos, donde El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago, serán cabeza de serie; por ser las selecciones mejores clasificadas en esta etapa del ranking. Aquí empieza el equipo nacional, que los próximos días conocerá en qué grupo será ubicada.

Cada selección jugará una vez contra cada integrante de su grupo, para un total de cuatro partidos: dos de local y dos de visitantes. Estos encuentros se disputarán en las fechas FIFA de octubre y noviembre del 2020.

La Segunda Ronda la jugarán los ganadores de cada uno de los grupos de la ronda anterior, es decir seis selecciones. Con un formato predeterminado de enfrentamientos directos, donde los equipos jugarán ida y vuelta:

Ganador del Grupo A vs Ganador del Grupo F

Ganador del Grupo B vs Ganador del Grupo E

Ganador del Grupo C vs Ganador del Grupo D

Estos duelos se realizarán en la fecha FIFA de marzo 2021, y los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la Ronda Final, donde se unirán a las selecciones clasificadas 1-5 en el Ranking FIFA, también publicado en julio 2020. Así la Ronda Final la jugarán: México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y los tres ganadores de la Segunda Ronda. Esta última fase se jugará con partidos de ida y vuelta, se jugarán en las fechas FIFA de junio, septiembre, octubre y noviembre del 2021 y finalizará con las de enero y marzo 2022. Los clasificados en los tres primeros lugares avanzarán de forma directa a la Copa Mundial del 2022; el cuarto puesto disputará repechaje intercontinental, en junio del mismo año.