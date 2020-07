Jorge Bucardo sobre el séptimo y decisivo partido: «Estoy preparado, vamos a desquitarnos»

Stanley Loásiga, el mánager de los Dantos, reconoció que la serie ha sido muy difícil, pero volver a nivelarla les devuelve el ánimo. «Nos toca jugar un partido más en Estelí, eso no nos hace pequeño, vamos ir con todo», apunta el mentor que confía en el poder de su bullpen al solo utilizar dos lanzador en el encuentro. «Tengo todos activados para un solo juego. Tenemos muchas posibilidades ganar, primeramente Dios que los mucachos se enfoque. Sabemos que estamos ante un rival muy bueno y estamos favoritos por el picheo».

Jorge Bucardo es uno disponibles y todo apunta a que será el designado para intentar repetir la hazaña del año pasado: ganar de visitante el boleto a la final. «Estoy preparado, ojalá estemos y preparados. Vamos a desquitarnos. Allá será un juego más emocionante y de presión. Hoy se hizo un buen partido y esperamos seguir así. Vamos a prepararnos para ese día».

Después de cinco meses de inactividad por una lesión que lo mantuvo al borde del retiro, Gustavo Martínez, decidió quedarse para hacer lo que mejor saber: abanicar bateadores con lanzamientos indescifrables, como los de este lunes por la noche que le permitieron resucitar a los Dantos en la semifinal. En su primera salida no pudo contra Estelí, pero esta vez entró a la colina con mejor comando de los picheos y la ofensiva lo respaldó desde el primer episodio para lograr un triunfo 7-2 que dio otro aliento al equipo.

«Salí concentrado a hacer lo que tenía que hacer. Le devolví el ánimo al equipo, tenemos la oportunidad una vez más. Vamos a buscar el séptimo juego. Los había analizado, llevo mi plan personal según la debilidad del contrario», señala Martínez en las redes sociales de los Dantos. «Entré positivo, siempre tengo mi mente fuerte, aunque piensen que me salgo de ahí. Yo sabía que esa gente no me iban a ganar hoy. Desde que perdimos allá, pensé en mi próxima salida y sabía lo que tenía que hacer».

Finalmente, Luis Sequiera volvió a ser decisivo con un doble productor de dos carreras que se multiplicaron a cuatro por un error en el primer inning. «Veníamos positivos hoy, agradezco Dios por esos batazos», reconoce. «Siempre hemos estado abajo en la serie, pero el séptimo juego es de nosotros, vamos a empeñarnos, daremos el extra. Sé que lo vamos a lograr», asegura.