Contracrónica: Y le dijeron viejo y acabado…Gustavo Martínez les cerró la boca

Gustavo Martínez se ha tenido que tragar muchas críticas. Seguramente tantas toxinas le provocaron un dolor de estómago, pero esta noche las escupió anulando al bateo rival. Su madurez le dice: «calma, hay una forma de responder de manera implacable y es desde el montículo». Se le ha dicho de todo. Qué está viejo y acabado, además que no debía abrir el partido de vida o muerte para los Dantos (el sexto), pero a Martínez le sobra valentía y tiene exceso de coraje. Sabe que a sus 45 años no tiene la velocidad de joven, pero ha sabido acumular mucha experiencia y a base de lanzamientos rompientes encuentra el camino cuando inicia a nublarse. Stanley Loáisiga confió en él para dejar respirar a Jorge Bucardo en el séptimo partido y, durante seis entradas, solo permitió dos carreras, dos imparables y brindó seis bases por bolas.

Martínez en los playoffs se ha convertido en el mejor lanzador de los Dantos, solo permite cuatro carreras en 15.1 episodios y en momentos de presión se le ve tan relajado como a Cristiano Ronaldo lanzando un penalti. Este lanzador no se había perdido en las primeras etapas porque sí, había sufrido una lesión en su tercera salida (3-0) y lo mantuvo fuera de los campos durante cinco meses. Pensó en el retiro, pero su ímpeto por demostrar de qué está hecho tuvo peso en su decisión de continuar. No sabe si los Dantos le darán otro chance el próximo año, pero mientras pueda latir desde el montículo, vive cada partido como si fuera el último. Y le dijeron viejo y acabado, sin embargo no sabían que alimentaban su competitividad.

¿Jugar para perder? No podemos culpar a Eloy Morales de la derrota, no obstante, tomó la decisión de guardarse a Elías Gutiérrez para el último desafío. Sabía que si perdía el sexto juego de la serie con Gutiérrez en Managua, por más que, teóricamente tuvieran otro duelo más de vida estarían muertos. Decidió reservarlo, darle dos días más de descanso y sacarlo del corral en el estadio que se ha encumbrado. Una apuesta arriesgada.

Burton se quedó sin pólvora. Fue la figura del cuarto partido saliendo de la fría banca para conectar dos cuadrangulares, uno de ellos con las bases llenas, para empujar siete carreras en total. Pero su estrella dejó de brillar rápidamente. Parece preferir estar en el congelador y salir a cazar fortuna porque de titular ha perdido la memoria de matador. Juan Blandón ya calienta otra vez.