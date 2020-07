Régimen arrecia asedio contra Radio Darío en León

"Lo que me preocupa es la aproximación que tienen a la Radio. Hay muchos fanáticos orteguistas que pueden causar daños. No me importa lo material, pero si la vida del personal que está trabajando dentro. La violencia viene en escala y veo que se están acercando mucho, por eso denuncio ya", expresó Aníbal Toruño, director de Radio Darío