Médicos preocupados porque los pobladores de Estelí y Somoto han dejado de usar mascarillas en lugares públicos

Médicos independientes de Somoto y Madriz están preocupados ante la aparente normalidad que se está viviendo en el país con la situacióm del Covid-19 y que ha llevado a muchos ciudadanos a dejar de usar mascarillas en lugares concurridos.

En las últimas dos semanas, LA PRENSA ha constatado que muchas personas no están utilizando los tapabocas cuando asisten a los mercados, supermercados, distribuidoras de alimentos, pulperías, bares, estadios y unidades de transporte.

Le puede interesar: ¿Ha dejado de usar su mascarilla? Cuidado con las gotículas. Los especialistas explican por qué esto es un grave error

Incluso muchos propietarios de pequeños negocios han comenzado a atender a clientes sin tomar las medidas de prevención que habían tomado semanas atrás, cuando instalaban alfombras sintéticas sobre bandejas de metal y plástico conteniendo desinfectantes o cloro con detergentes para que el usuario se desinfectara los calzados, además de aplicarles alcohol gel en las manos y medirles la temperatura corporal del cliente.

“La gente no debería de confiarse ante la aparente normalización de que los casos de contagios han disminuido en las últimas dos semanas y (no deberían de) dejar de continuar tomando las medidas necesarias de prevención del coronavirus, porque si no aquí va haber una explosión de casos de contagios incontrolables”, advirtió el doctor José Armando Herrera Maradiaga, quien ha estado atendiendo en su clínica privada a pacientes con afectaciones de Covid-19.

Una fuente médica del hospital Juan Antonio Brenes Palacios de la ciudad de Somoto, en Madriz, manifestó a LA PRENSA que los casos de contagios de coronavirus han disminuido en las últimas dos semanas en ese centro hospitalario. «Tenemos menos de 11 pacientes, donde hace 20 días habían hospitalizadas hasta 28 personas sobrepasando el número de camas habilitadas para estos casos, e incluso se llegó a habilitar otra sala para poder atender a los enfermos de Covid-19”.

“El que no estén llegando personas presentando los síntomas de Covid-19 al hospital de la ciudad de Somoto no significa que no haya casos de contagios, si no que muchos prefieren llamar y consultar con médicos privados para que desde sus casas quedarse en el proceso de cuarentena. Solo en mi clínica he atendido 18 casos y otros más que les he brindado recomendaciones vía teléfono”, dijo Herrera.

Lea además: Mascarillas contra el coronavirus: ¿a quién protegen de la covid-19: a ti o a los demás?

Por su parte, la doctora Dania Calero, exdirectora del hospital somoteño, dijo que a ella le ha tocado atender a unos 18 pacientes con síntomas del nuevo coronavirus, además de otros más a quienes les ha brindado recomendaciones médicas vía teléfono para que se queden en sus casas en el proceso de recuperación.

Al igual que en el hospital de Somoto, en el Juan de Dios de Estelí los pacientes con coronavirus han disminuido, según fuentes médicas.

Lea también: Mascarillas: ¿por qué los hombres las utilizan menos si corren más riesgo de morir por covid-19 que las mujeres?