El Gallo Estrada confiesa haber dado positivo para Covid-19 ¿Habrá repercusiones en la revancha contra Chocolatito?

Una novela con un guion inesperado se ha convertido el camino a la revancha entre Román «Chocolatito» González y Juan Francisco «el Gallo» Estrada. Parecía que las negociaciones habían llegado a un punto muerto cuando Eddie Hearn, representante de DAZN y Matchroom Boxing, había declarado la continuidad de las pláticas para llegar a un arreglo. Pero la noche del lunes el campeón mexicano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), confesó haber tenido Covid-19 y aunque alega estar sano, podría tener consecuencias a corto plazo.

«Muchas gracias a todas las personas que se preocuparon por nuestra salud. Sí, dimos positivo a Covid-19 hace más de mes y medio, pero ya pasó la enfermedad gracias a Dios. Hicimos nuestra cuarentena en casa. Viridiana (su esposa) con síntomas leves y yo sin síntomas, pero hace una semana reanudamos nuestras actividades sin problemas», relató el pugilista mexicano. El Gallo apenas se empezará a preparar de cara a un compromiso sobre el ring y un factor clave es la incertidumbre en sus pulmones. Hay deportistas que alegan haber perdido mucha capacidad de resistencia tras la enfermedad y eso en el boxeo es un pilar para moverse, defenderse y atacar Sin aire es como un globo desinflado: inútil.

En el diario digital el Reportero de la Comunidad, Alfredo Caballero, entrenador del Gallo Estrada se refirió al tema. «Sí, arrojaron positivo, pero ellos están en su casa de hecho no salen, fueron asintomáticos. Ellos entrenan en su gimnasio desde su casa, quien cayó en cama fui yo, acabo de salir hace dos semanas, tuve un cuadro de neumonía , pero ya estoy recuperado, esperamos unas semanas para regresar al gimnasio”, señaló el estratega.

¿Siguen los planes? La duda que albergará a Estrada es si debe seguir adelante en las negociaciones contra Chocolatito o descartar el combate. El azteca canceló la pelea de enero frente a Khalid Yafai por la lesión en la mano, luego el inglés peleó en febrero ante Chocolatito. En agosto cumplirá un año de su última reyerta y para alcanzar su mejor nivel, lo mínimo qué deberá hacer es un combate preparatorio, sin embargo, será interesante saber si es capaz de rechazar la mejor bolsa de su carrera. Chocolatito advirtió que solamente peleaba no por un millón de dólares, sino por más que eso.

«Pueden pagarle el millón»

El analista de boxeo Bernardo Pilatti, en uno de sus videos en YouTube analizó la situación de Chocolatito y Estrada. «Es una sorpresa pero va en consonancia con la urgencia de Eddie Hearn con DAZN por no perder espacio en la reestructura y competencia de la audiencia digital, en donde los nombres de los grandes boxeadores valdrán más que la andanada de cinturones. Esa pelea en principio no iba a suceder por los problemas económicos de DAZN con un futuro lleno de incertidumbre, además de la maniobra de la AMB que se sumó a los planes de Top Rank con los mellizos Moloney y la expansión de la marca a territorial a Australia. Estaba previsto que Moloney venciera a Franco para luego medirse a Chocolatito hasta por un tema legal según la AMB, pero perdió y se cayó, a Franco no le permiten ir ante Chocolatito», explicó.

Y esa situación planteada por Pilatti provocó la reactivación de la revancha que estaba a un lado. «¿Qué dinero pondrán en la mesa? Es posible que se llegue al millón, pero obligando a Román a pautar dos peleas, la esperada y al tóxica ante Rungvisai y bajo ese acuerdo es fácil entender de dónde saldrá el dinero», concluye, refiriéndose de los países asiáticos. Ahí DAZN quiere golpear fuerte y la tercer pelea Rungvisai contra Chocolatito reviviría ese mercado.