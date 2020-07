Hace 14 años una «princesa» visitó Nicaragua. Esto fue lo que andaba haciendo Anne Hathaway en el país

La actriz Anne Hathaway, conocida por sus papeles en películas como «El diario de una princesa», «El diablo viste a la moda», «Los miserables», entre otras, visitó Nicaragua en julio de 2006, hace 14 años, en compañía de su entonces novio el italiano Raffaello Follieri.

Ella llegó al país junto a la Fundación Follieri, dirigida por su pareja, en una visita benéfica. Al salir del aeropuerto se dirigieron a la universidad Ave Maria College, en San Marcos, Carazo, ahora Keiser University.

Esta casa de estudios impulsaba un programa de vacunación contra el virus de la Hepatitis A, bajo el patrocinio de la Fundación Follieri, que se preocupaba por «promocionar la dignidad humana, la unidad entre la gente, la construcción de comunidades en áreas necesitadas y la creación de un mundo apto para la niñez».

Raffaello y Hathaway recorrieron la universidad, realizaron una conferencia de prensa por la mañana junto a los medios de comunicación, entre ellos La Prensa, después almorzaron con los promotores del programa de vacunación y finalmente regresaron a Estados Unidos. Ese día se vacunaron unos 500 niños entre 1 a 5 años de edad.

Dos años después medios internacionales reportaban detención del italiano, en junio de 2008. Sin embargo fue el 10 de septiembre que Follieri se declaró culpable, de 14 cargos, ante las autoridades federales estadounidenses: una acusación de conspiración para cometer estafa y ocho cargos de estafa, así como cinco cargos de blanqueo de dinero. En su declaración inculpatoria, reconoció además haberse apropiado de 2,4 millones de dólares, 12 relojes y nueve artículos de joyería. Asimismo, renunciaba a su derecho a apelar cualquier condena inferior a los cinco años y tres meses.

Follieri se hizo novio de la famosa actriz en 2004, tenía casi todo lo que necesitaba, solo dicen los expertos le hacía falta una novia bella y famosa que le ayudara a ocupar los huecos a los que todavía no había conseguido llegar. Entonces apareció Anne Hathaway, que se enamoró pronto él. Hay quienes dicen que «si Raffaello no hubiera estado saliendo con Hathaway, esto (su detención) no habría ocurrido», pues no hubiese sido un personaje público.