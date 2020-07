Cosep pide a la OPS que done a Costa Rica las pruebas de Covid-19 para los varados en Peñas Blancas

El sector privado pidió a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o cualquier otra organización internacional facilitar el lote de pruebas de Covid-19 que se requieren para que las personas varadas en las fronteras del país, principalmente las que están en Peñas Blancas, puedan ingresar al territorio nacional.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cospe), José Adán Aguerri, recriminó la decisión del Gobierno de no permitir el ingreso al país de los connacionales, lo que ubica a Nicaragua como la única nación a nivel mundial donde un ciudadano no puede tener acceso a su propio país. “No hay país (entiéndase Gobierno) creo yo, y hay que validarlo, que no entienda que la obligación que tiene en derechos humanos es de ayudar a sus connacionales”, dijo.

Aguerri pidió a la OPS que si el Gobierno, que es el llamado a cumplir con esa obligación, no quiere aplicar de manera gratuita las pruebas de Covid-19 a las personas que están en las fronteras, apoye a esos ciudadanos y agradeció al Gobierno de Costa Rica que les haya tendido la mano a través de un apoyo humanitario.

Lea además: Nicaragüenses varados en Guatemala avanzan hacia Honduras en espera de que el régimen orteguista les permita ingresar al país

No obstante, Aguerri advirtió que si el Gobierno de Nicaragua no le da respuesta a estos nicaragüenses varados, la xenofobia se va a incrementar en Costa Rica contra los connacionales. “Qué es lo que empezás a leer (en ese país), que si los nicas son los que traen el virus, que si nos vamos a quedar sin camas los costarricenses, porque ahora vamos a tener que permitir que estos nicaragüenses enfermos utilicen las camas, que si el Seguro Social se va a quedar sin recursos por estar atendiendo a estos extranjeros”, dijo.

Casi 500 nicaragüenses se encuentran en la frontera de Peñas Blancas implorando al Gobierno el ingreso a su propio país. El régimen, que ha sido duramente cuestionado por el manejo inadecuado de la pandemia, está exigiendo a estos que presenten un certificado médico negativo de Covid-19.

Los ciudadanos aseguran que no tienen dinero para dicho examen, que el régimen de Ortega en Nicaragua vende a 150 dólares, pese a que a nivel regional los sistemas de salud pública lo aplican de manera gratuita. Esta situación ha desatado una crisis humanitaria en las fronteras, que amenaza con agravarse ante el anuncio de que otros 80 nacionales están viajando desde Guatemala hacia la frontera norte.

Y aunque el Gobierno ordenó la compra de 100 mil pruebas para detectar el Covid-19, este aduce que no tiene capacidad para realizar gratuitamente estos exámenes. La donación solicitada por el presidente del Cosep iría a manos del Gobierno de Costa Rica, que sería el encargado de aplicar las pruebas.

“Si no es la OPS, algún organismo que esté vinculado al tema de migración, algún país que esté queriendo apoyar y aportar a la salida de esta crisis humanitaria. De nuevo, por un lado está la seguridad de estas personas y por el otro lado está evitar que aquí se cree un conflicto xenofóbico contra los nicaragüenses que viven en Costa Rica”, dijo Aguerri en su acostumbrada conferencia de media semana.

Hasta ahora el Gobierno de Ortega no ha explicado cuál fue el destino final de las más de 30 mil pruebas que ha recibido como donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica y Rusia. Lo que sí informó fue que cualquier nicaragüense que opte por viajar y requiera un certificado negativo de Covid-19 debe pagar 150 dólares, pero además decidió ahora cobrar 30 dólares por la vacuna de fiebre amarilla, que antes era gratuita, una medida que Cosep también cuestionó este miércoles.

Lea además: Familias separadas por un muro. La hostilidad que se vive en Peñas Blancas

De hecho, un reporte del Sistema de Integración Centroamericana, cortado hasta el 8 de julio, reveló que a nivel de la región Nicaragua es el país que menos personas ha repatriado o permitido el ingreso a territorio. Según un informe elaborado por la Dirección de Seguridad Democrática (DSD), del SICA, en el marco del Plan de Contingencia Regional, han retornado a cada país centroamericano un total de 27,203 connacionales.

En esa línea y hasta esa fecha, Costa Rica registraba 4,602 connacionales; El Salvador ha retornado a 2,537 personas; Guatemala a 380; Honduras suma un total de 2,970; Nicaragua 169. Asimismo, de acuerdo con el monitoreo, Panamá registra 886 retornados y República Dominicana alcanza los 15,504; todos los centroamericanos provienen de países de la misma región, así como de México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Grecia, entre otros.