Nueva York coloca dispensadores con mascarillas gratis en autobuses

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por su sigla en inglés) anunció este miércoles (29.07.2020) que instaló dispensadores de mascarillas quirúrgicas en autobuses para que todas las personas que ahí se transporten las puedan tomar de forma gratuita.

La MTA señaló que ya instaló 100 dispensadores en seis rutas de tres de los cinco distritos que forman Nueva York. De momento, quienes se beneficiarán con este programa serán las personas que viven en El Bronx, Staten Island y Queens, las zonas que recorren las seis rutas iniciales.

